Nikki Bella et Artem Chigvintsev connaissent déjà le sexe de bébé

Nikki Bella et Artem Chigvintsev ont admis qu’ils connaissaient déjà le sexe de leur bébé à naître, mais ils le gardent secret.

Le couple aimé – qui attend leur premier enfant ensemble – a décidé de savoir s’ils avaient un garçon ou une fille, mais ils voulaient garder le secret et enregistrer l’annonce pour leur émission de télé-réalité.

S’adressant à «Entertainment Tonight», Nikki a taquiné: «Artem et moi avons discuté avec tout le monde, et nous sommes comme, nous voulons vraiment l’enregistrer pour« Total Bellas », afin que nous puissions réellement avoir des surprises qui attirent les gens vers des épisodes comme« Jeu des trônes.’ ”

Nikki, 37 ans, a découvert qu’elle était enceinte peu de temps après que sa sœur jumelle Brie a découvert qu’elle allait avoir son deuxième bébé avec son mari Daniel Bryan.

Elle a ajouté: «Je n’arrêtais pas d’avoir ces pensées en tête pour faire un test. Je ne pensais pas que cela serait positif du tout.

“Et j’ai mis le test sur son sac et il est littéralement entré et m’a dit:” C’est le tien? ” et je me dis “Non, je suis entré et j’ai pris le test de grossesse de Brie et je l’ai mis dans ta valise!?” ”

Les jumeaux ont récemment révélé que Brie n’avait pas parlé à Nikki pendant près d’une semaine après avoir découvert la nouvelle, car elle craignait que les choses bougent trop “vite” pour le couple nouvellement fiancé.

Brie – qui a déjà deux ans Birdie avec Daniel – a déclaré: “[I thought] «Oh mon Dieu, c’est un cauchemar». J’ai dû digérer.

“Elle et Artem venaient juste de se fiancer. Elle a été choquée par les fiançailles. Elle a été choquée qu’il a proposé. Je pense juste que tout s’est senti vite pour elle.

“Je suis sa jumelle – elle me parle beaucoup. Alors quand tu as une conversation comme ça avec ta sœur qui prend du vin, tu deviens profonde. Le lendemain, quand elle vient et te dit qu’elle est enceinte, je l’ai presque pensé était une blague.”

