Nikki Bella et Artem Chigvintsev sont fiancés, car ils ont révélé sur les réseaux sociaux qu’ils avaient pris leur romance au niveau supérieur en secret en novembre.

Nikki Bella et Artem Chigvintsev sont fiancés.

La star de “ Total Bellas ” et la danseuse professionnelle devraient se marier, après que Nikki a révélé sur Instagram vendredi (03.01.20) que la paire était fiancée depuis novembre, mais essayait de garder la nouvelle secrète.

Partageant une image d’elle-même et d’Artem avec sa bague de fiançailles exposée, Nikki a écrit: “Excitée pour 2020 et la prochaine décennie avec vous @theartemc, j’ai dit oui en France en novembre! Nous avons essayé de garder le secret mais nous voulions vraiment partagez notre enthousiasme pour la nouvelle année! (sic) ”

Nikki, 36 ans, a rencontré Artem lorsqu’elle a participé à “ Dancing with the Stars ” en 2017, alors qu’ils étaient partenaires ensemble.

À l’époque, le lutteur à la retraite était en couple avec l’ex-fiancé John Cena, mais après leur séparation en 2018, Nikki a renoué avec Artem et le couple a commencé à sortir ensemble.

L’année dernière, Nikki a admis sa séparation publique de John – avec qui elle avait rompu quelques semaines seulement avant leur intention de se marier – lui avait laissé “peur” de se marier à l’avenir.

Elle a dit: “J’avoue, avoir une rupture publique peut vous faire peur.

“Cela m’a beaucoup marqué et c’est pourquoi parfois, je vais publier Artem et je ne le ferai pas pendant un certain temps. Cela m’a fait peur pour le mariage, cela m’a fait peur pour les enfants.”

Mais maintenant qu’elle est fiancée à Artem, Nikki songera sans aucun doute à fonder une famille, car elle a récemment déclaré qu’elle envisageait de congeler ses œufs afin qu’elle puisse être une mère “à l’avenir”.

Elle a expliqué: “Je suis dans cette situation malheureuse où j’ai 36 ans et tout le monde me rappelle:” Vos œufs, vos œufs! ” Donc, je congèle mes œufs.

“J’ai aussi découvert que j’avais le SOPK – cela tue votre fertilité. Je reçois des taches brunes sur tout le visage, de l’acné, des fluctuations de poids et la perte de cheveux. Je viens juste de le découvrir et j’ai été dévasté. Vous faites des recherches et il y a pas de remède. Je prie juste pour qu’il me reste des œufs fertiles et que je puisse encore être maman. Alors oui, j’ai vraiment l’impression d’être maman est dans mon avenir. Je ne sais tout simplement pas dans combien de temps. “

