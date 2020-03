Nikki Bella était «cassée» avant de rencontrer Artem Chigvintsev

2020-03-29 19:00:06

Nikki Bella a été “cassée” avant de renouer avec le désormais fiancé Artem Chigvintsev en 2018, alors qu’elle venait de se séparer de John Cena.

La star de “ Total Bellas ” a rencontré pour la première fois son fiancé maintenant – avec qui elle attend son premier enfant – lorsqu’ils se sont associés sur “ Dancing with the Stars ” en 2017, alors que Nikki romançait la star de la lutte John Cena.

Nikki s’est ensuite séparé de John en 2018 et a renoué avec Artem plusieurs mois plus tard, quand ils ont commencé à sortir ensemble.

Et maintenant, la lutteuse professionnelle à la retraite de 36 ans a déclaré qu’elle ne pouvait pas attendre que les fans voient son lien spécial avec Artem jouer sur “ Total Bellas ”, car la danseuse professionnelle est entrée dans sa vie à un moment où elle était moins s’y attendre.

Sous-titrant une série de photos d’eux dansant ensemble, Nikki a écrit sur Instagram: “J’espère que ce message vous apporte de l’espoir, de la bravoure, un sourire et vous remplit d’amour. Je sais qu’hier j’ai supprimé un message qui vous a apporté tous ces sourires. Je ‘ Je vais vous expliquer pourquoi une autre fois. C’est une bonne histoire (même drôle.) Donc j’espère que ça fait la même chose.

“Ce jeudi, vous pourrez tous enfin regarder et voir plus derrière les photos, la danse et les histoires de cet amour, ce tour de montagnes russes que j’ai eu avec @theartemc sur #totalbellas

“Ils disent que l’amour triomphe de tout … et c’est le cas. Beaucoup de gens au début ont dit que c’était juste de la luxure, mes sentiments n’étaient pas réels, c’était juste la danse, l’engouement, le mystère de cette personne, mais je Je savais et sentais que c’était toujours plus. J’écoutais mon cœur, mon âme, mon corps, je savais au fond que c’était le don de Dieu, sa prière exaucée. On ne sait jamais quand il y répondra, quand cela viendra, ce ne sera jamais le moment que nous désirons, ou du moins nous ne le pensons pas. (sic) ”

Nikki a ensuite expliqué qu’Artem, 37 ans, lui a fait un “beau cadeau” sous la forme de son “amour puissant”, et a jailli de l’arrivée imminente de leur bébé, qui doit arriver en août.

Elle a poursuivi: “Quand j’ai finalement eu la chance, et peut-être parce que j’étais tellement brisée, j’ai essayé de combattre un amour très puissant, de le nier, de m’en éloigner, et pourtant ce beau cadeau d’amour ne me laissait pas partir , cet amour que j’ai toujours voulu. Maintenant, je ne m’attendais pas à obtenir autant de ce que j’avais prié en un an lol mais j’ai finalement ouvert les yeux, mon cœur, et accepté ce beau cadeau. Et maintenant j’ai le plus beau cadeau de tous à venir en août, mon bébé. (Bonté j’adore dire ça !!) (sic) ”

L’animatrice du «Bellas Podcast» a clôturé son message en exhortant les gens à «communiquer» avec leurs partenaires, d’autant plus que de nombreux ménages sont confrontés à l’auto-isolement au milieu de la pandémie de coronavirus.

Elle a écrit: “Je sais qu’être enfermé avec votre amour en ce moment peut être plus difficile qu’agréable, surtout lorsque les finances et les enfants entrent en jeu, mais peut-être que c’est le bon moment pour communiquer, être aventureux de manière créative, être stupide et juste danser. N’abandonnez pas l’amour. Imaginez si je l’ai fait. Désolé si longtemps.Luv u all! (sic) “

.