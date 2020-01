Nikki Bella était “ vraiment catty ” dans les vestiaires de la WWE

2020-01-15 09:30:02

L’ancienne superstar de la WWE, Nikki Bella, a admis qu’elle avait l’habitude d’être “vraiment grasse” avec d’autres femmes dans les coulisses.

La star de “ Total Bellas ” a admis que le vestiaire était très compétitif au début de sa carrière, car ils essayaient tous de tirer le meilleur parti d’une équipe de télévision limitée à une époque où les artistes féminines n’étaient plus mises en avant.

S’exprimant sur l’émission “Cold As Balls” de Kevin Hart, elle a déclaré: “Certains sont comme vos très bons amis, et d’autres non.

“Et puis vous avez affaire à la télévision et pendant si longtemps, les femmes n’ont eu que quelques minutes, donc je serais vraiment en coulisses.”

Sa sœur jumelle Brie – qui est mariée à la superstar de la WWE Daniel Bryan, avec qui elle a une fille de deux ans, Birdie – était d’accord avec la cause des disputes et a admis que “les” griffes de chat “étaient dans cet environnement.

Elle a expliqué: “Un endroit, il y aurait près de 20 filles qui iraient à cet endroit. Il y aurait donc certainement des disputes, ou des filles devenant jalouses les unes des autres, et vous verriez les griffes de chat sortir.”

Cependant, Nikki – qui est fiancée à Artem Chigvintsev – a ajouté: “Nous avons réalisé que lorsque toutes les filles étaient sur la même longueur d’onde, nous avons créé cette évolution féminine là-bas. Lorsque nous nous regroupons, nous pouvons littéralement briser les barrières.”

Pendant ce temps, les deux sœurs ont précédemment admis qu’elles seraient toutes deux prêtes pour un retour à la WWE malgré l’annonce de leur retraite en mars de l’année dernière.

Brie a expliqué: “Nikki et moi parlons toujours de” Oh! Ce serait amusant de faire un retour “.

«Mais, je ressens une sorte d’anxiété quand je pense à la question de savoir si un retour est vraiment réel pour moi.

Nikki pensait qu’il y aurait une histoire à raconter, et les anciens de “ Dancing With The Stars ” ont en fait tendu la main à la WWE et ont discuté des plans pour que les Bella Twins affrontent les gagnants du match pour le titre à “ WrestleMania 35 ”.

Le duo australien The IIconics – Peyton Royce et Billie Kay – a remporté les championnats de Bayley et Sasha Banks au salon en avril, avec en coulisses des suggestions de scénario pour booster les nouveaux titres.

Nikki a déclaré: “Ils veulent vraiment que nous aidions à faire en sorte que les championnats par équipes marquent quelque chose …

“La retraite à la WWE signifie que vous avez une belle histoire quand vous en sortez.”

