Nikki Bella: Je vais avoir un bébé danseur

Nikki Bella est convaincue que son bébé sera une danseuse comme son père Artem Chigvintsev, car il a déjà de “longues jambes de danseuse” et est “si fort”.

La lutteuse professionnelle à la retraite de 36 ans attend actuellement son premier enfant avec son fiancé Artem Chigvintsev, et elle est déjà convaincue que le tot suivra les traces de son père et deviendra danseur, car il a de telles “longues jambes de danseuse” et est “si forte”.

Parlant d’un récent scan auquel elle est allée, Nikki a déclaré: “Je suis un peu plus de 16 semaines, et Artem et moi avons pu voir notre bébé il y a deux jours. Oh mon Dieu, vous les gars, notre bébé – je veux dire, je sais que tout le monde se sent de cette façon, ce que vous devriez – est si mignon. Et comme, les bébés ont déjà des personnalités. Notre bébé fléchissait pour nous, et puis vous êtes si fier. Je vais me vanter, notre médecin était comme ‘Je ne peux pas crois que la graisse est déjà autour du bras ‘, et comme, notre bébé a déjà l’air si cric, comme si fort.

“Les jambes continuent de pousser contre mon utérus, et elles ressemblent à de longues jambes de danseuse. Je me sens comme notre bébé, à chaque fois que je le regarde, je me dis” C’est le mini d’Artem “. Il aime vraiment bouger ses bras pour vite, c’est fou. ”

La sœur jumelle de Nikki, Brie, attend également son deuxième enfant avec son mari Daniel Bryan – avec qui elle a déjà une fille de deux ans, Birdie – et dit qu’elle a commencé à sentir son bébé bouger.

S’exprimant sur le dernier épisode de leur “Bellas Podcast”, Brie a ajouté: “Birdie était un grand moteur de jambes. Elle était toujours très en mouvement les jambes. Mais c’est quelque chose de spécial et j’ai 18 semaines mais cette semaine Brian et moi voir notre bébé. Je suis allé beaucoup à LA pour beaucoup de trucs formidables, mais j’ai raté un rendez-vous.

“Quelque chose de nouveau pour moi, c’est que je commence à sentir le bébé bouger, ce qui est fou. Ce n’est rien de fort, évidemment, je n’ai que 18 semaines, mais c’est définitivement ce flottement et ces longues … ça sent presque comme une bulle de gaz. ”

