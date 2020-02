Nikki Bella montre sa bosse de bébé de 15 semaines

Nikki Bella donne à ses fans une mise à jour sur la façon dont sa grossesse se déroule jusqu’à présent.

Publiant ses histoires Instagram dimanche, le “Total Bellas” star, qui attend son premier enfant avec fiancé Artem Chigvintsev, a montré sa bosse de bébé de 15 semaines et a révélé qu’elle se sentait “tellement mieux” après avoir eu des nausées matinales.

“Jeudi, j’ai eu 15 semaines. Je dois dire que nous, j’ai l’impression de laisser Artem en dehors de tout cela”, a déclaré Nikki, 36 ans, dans le clip de son tournage dans le miroir. “Nous avons eu 15 semaines, regarde ça, mon bébé. C’est toujours si difficile de faire ça dans une vidéo de selfie et j’essaye de prendre des selfies dans le miroir et tout devient vraiment dur.”

“Mais je suis très excitée”, a-t-elle ajouté. “Je me sens tellement mieux. Certainement au début de la semaine, j’étais définitivement épuisé et je recommence à me sentir malade, mais j’ai eu une intraveineuse et je dois dire, prescrite par mes médecins, donc si vous faites des intraveineuses et vous êtes enceinte, consultez d’abord votre médecin. Cela m’a vraiment beaucoup aidé. “

L’ancienne star de la WWE a déclaré qu’elle et sa sœur jumelle, Brie, qui est également enceinte, ont décidé de avoir une chouette Saint Valentin avec leurs proches. Brie attend son deuxième enfant avec son mari Daniel Bryan.

“Brie et moi nous sommes finalement reposés la nuit dernière, nous n’avons pas fait le dîner de la Saint-Valentin, nous étions tous au lit à 7h30”, a poursuivi Nikki dans son histoire. “Mais oui, je me sens beaucoup mieux, et je veux recommencer beaucoup à m’entraîner. Je ne me suis pas entraîné et je le vois dans mes jambes, ce qui est bien, un peu dans mes bras, mais je commence enfin à à ce sujet. 15 semaines! Ouais! “

Le E! la star de télé-réalité a ensuite partagé une photo de son bébé en pleine croissance dans le miroir, en écrivant «Quinze semaines».

Bien que Nikki et Artem – qui étaient partenaires de danse sur la saison 25 de “Danser avec les étoiles” en 2017 – a eu une Saint-Valentin discrète, Nikki a encore crié à son futur mari sur Instagram pour les vacances.

Partageant des photos de retour d’Artem au pont Love Locks à Cologne, en Allemagne, Nikki a écrit: “Happy VDay Click ❤️ Retour à quand nous avons enfermé nos espoirs pour l’avenir en Allemagne. Ce fut une course en montagnes russes, je sais. Votre patience, votre amour, votre soutien , la foi et la force m’ont fait tomber plus amoureux de toi tous les jours. “

Elle a ajouté: “Notre relation n’est pas parfaite, personne ne l’est, mais c’est la nôtre, et j’adore ça! J’adore faire la vie avec toi, même quand ça devient difficile. Merci de m’avoir supporté lol. Je sais que nous sommes sur le bon chemin que Dieu a prévu pour nous. Je vous aime mon A! ❤️ “

Dimanche, Nikki et Artem ont frappé le marché fermier de Studio City, où la bosse de Nikki était pleinement exposée. Voir la photo en haut du post!

