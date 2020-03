Nikki Bella ne pourrait pas imaginer l’heure du coucher sans Artem Chigvintsev

2020-03-30 23:30:06

Nikki Bella “ne pouvait pas imaginer se coucher sans” son fiancé Artem Chigvintsev, alors qu’elle demandait au pro de ‘Dancing with the Stars’ d’emménager avec elle.

La lutteuse professionnelle à la retraite de 36 ans souhaite que la danseuse “ Danse avec les étoiles ” emménage avec elle une fois la construction terminée dans sa maison en Arizona, car elle ne veut pas passer une autre nuit sans Artem à ses côtés.

Dans un aperçu de la saison à venir de “Total Bellas”, Nikki – qui attend actuellement son premier enfant avec Artem – dit: “Notre plan est que lorsque je déménage en Arizona, eh bien, j’espérais que peut-être une fois que cela serait fait construit, Artem viendra avec moi. ”

Et quand Artem lui demande si c’est son invitation officielle à emménager avec elle, Nikki répond: “Oui. Bien sûr, Artem, je veux que tu emménages dans ma maison. Je ne pourrais pas imaginer me coucher sans toi!”

La danseuse se lève alors pour embrasser Nikki et dit: “Oui, ma réponse est oui!”

Bien que Nikki et Artem, 37 ans, soient ravis de commencer le prochain chapitre de leur vie ensemble, la sœur jumelle de Nikki, Brie – qui est également enceinte de son deuxième enfant avec son mari Daniel Bryan – a quelques réserves à l’idée.

Dans le clip de prévisualisation, elle dit: «J’ai toujours voulu que ma sœur ait juste un endroit qu’elle pourrait appeler le sien. Non pas que je ne veuille pas qu’elle le partage avec Artem, mais je veux qu’elle le ressente pour elle-même et se sentir comme «c’est le mien». ”

Le clip doux vient après que Nikki soit allée sur Instagram au cours du week-end pour exprimer à quel point elle est excitée pour les fans de voir le lien spécial qu’elle a avec Artem dans la prochaine série de son E! télé réalité.

Elle a écrit: “Ce jeudi, vous pourrez tous enfin regarder et voir plus derrière les photos, la danse et les histoires de cet amour, ce tour de montagnes russes que j’ai eu avec @theartemc sur #totalbellas

“Ils disent que l’amour triomphe de tout … et c’est le cas. Beaucoup de gens au début ont dit que c’était juste de la luxure, mes sentiments n’étaient pas réels, c’était juste la danse, l’engouement, le mystère de cette personne, mais je Je savais et sentais que c’était toujours plus. J’écoutais mon cœur, mon âme, mon corps, je savais au fond que c’était le don de Dieu, sa prière exaucée. On ne sait jamais quand il y répondra, quand cela viendra, ce ne sera jamais le moment que nous désirons, ou du moins nous ne le pensons pas. (sic) “

