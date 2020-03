Nikki Bella ne veut pas accoucher de bébé à la maison

2020-03-25 02:30:05

Nikki Bella ne veut pas accoucher à la maison et espère que le coronavirus disparaîtra avant son accouchement en août.

Nikki Bella craint de devoir accoucher à la maison.

La lutteuse à la retraite de 36 ans devrait accoucher de son premier enfant fin août et est terrifiée à l’idée qu’elle devra accoucher naturellement sans aucune intervention des médecins si la crise des coronavirus se prolonge plus longtemps que prévu.

S’adressant à «Entertainment Tonight», elle a déclaré: «J’ai dit à Artem [Chigvintsev, her partner and the baby’s father], Je suis heureux que notre bébé arrive début août. Je me sens vraiment mal pour les gens qui sont attendus au cours des prochaines semaines.

«J’ai dit à Artem que c’était juste une période vraiment effrayante d’être à l’hôpital. Je veux dire, vos médecins contractent le coronavirus simplement en travaillant sur des patients, donc c’est presque plus effrayant d’aller à l’hôpital que n’importe où ailleurs en ce moment.

“Je lui ai dit que cela m’inquiétait vraiment pour notre bébé. Comme, allons-nous devoir l’avoir à la maison? Je ne veux pas d’une naissance naturelle.

“Alors, ça m’inquiète. Mais nous avons de la chance d’être fin août. Je prie chaque matin et chaque soir [this virus] changements pour nous. En ce moment, nous devons encore avoir notre bébé à Los Angeles. Nous avons une réservation à l’hôpital. ”

Nikki s’auto-isole actuellement à la maison avec Artem, sa sœur jumelle Brie – qui attend également un bébé en juillet – et sa fille de deux ans Birdie.

Brie a expliqué: “La bonne chose est que nous sommes voisins donc nous nous sommes maintenus en compagnie, en nous gardant calmes et en nous aidant avec nos peurs et notre anxiété face à l’incertitude de ce virus.

“Nous avons vraiment de la chance de nous avoir. Nous avons définitivement construit un complexe. Nous ne laissons pas la famille venir; ce sont juste Nicole, Artem, Birdie et moi. Nous apprécions nos cafés le matin, puis nous changeons d’avoir dîner chez les uns des autres, donc on a l’impression que nous allons quelque part. ”

Le mari de Brie, Daniel Bryan, est actuellement à Orlando, en Floride, et a déclaré qu’il resterait dans un hôtel pendant 15 jours une fois de retour chez lui jeudi (25.03.20).

Mots clés: Nikki Bella, Brie Bella, Artem Chigvintsev

