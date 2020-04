Nikki Bella parle d’une romance «passionnée» avec Artem Chigvintsev

Nikki Bella s’ouvre sur sa romance tourbillonnante avec Artem Chigvintsev.

Dans une récente interview avec TooFab, l’ancienne star de la WWE, 36 ans, a jubilé sur le fait que son fiancé et son bébé papa soient, en se disant sincèrement comment “ils sont tombés amoureux si vite”.

Artem, 37 ans, rejoint le casting de “Total Bellas” cette saison, Nikki a dit qu’elle était “excitée” pour que les gens approfondissent leur relation, soient témoins “des hauts et des bas” et de la façon dont ils travaillent en couple malgré leurs très différentes formations.

Nikki et Artem, qui ont été jumelés lors de la saison 25 de “DWTS” en 2017, ne sortaient ensemble que depuis un peu plus d’un an avant d’annoncer leurs fiançailles – et quelques semaines plus tard, Nikki et sa sœur Brie Bella ont révélé qu’ils étaient toutes les deux enceintes.

“Artem faisait partie de ‘Dancing with the Stars’ depuis si longtemps et ils ont une base de fans incroyable, des téléspectateurs incroyables, mais ils ne connaissent vraiment que les danseurs professionnels car il s’agit toujours de la célébrité avec laquelle ils dansent.” Nikki a dit à TooFab. “Donc je pense que ça va être vraiment excitant pour les gens cette saison de vraiment connaître Artem, de voir à quel point nous sommes différents. Je veux dire qu’il a été élevé en Russie comme dans une petite ville. Comme si nous n’aurions pas pu être élevés plus différents, regardez la vie plus différemment, mais ils sont pourtant si compatibles. “

“J’ai l’impression que Artem et moi avons traversé l’année dernière sont ce que beaucoup de couples traverseraient en trois ou quatre ans”, a-t-elle poursuivi. “Juste à cause de la perte d’emploi et du stress et de l’anxiété qui amènent dans n’importe quelle relation et tellement, tellement de choses mais aussi folles, lourdes, romantiques et passionnées.”

J’espère que ce message vous apporte de l’espoir, de la bravoure, un sourire et vous remplit d’amour. Je sais qu’hier j’ai supprimé un message qui vous a apporté tous ces sourires. Je vais vous expliquer pourquoi une autre fois. C’est une bonne histoire (même drôle). J’espère donc que cela fera de même. Ce jeudi, vous pourrez tous enfin regarder et voir plus derrière les photos, la danse et les histoires de cet amour, ce tour de montagnes russes que j’ai eu avec @theartemc sur #totalbellas Ils disent que l’amour a tout conquis … et c’est sûr . Tant de gens au début ont dit que c’était juste de la luxure, mes sentiments n’étaient pas réels, c’était juste la danse, l’engouement, le mystère de cette personne, mais je savais et sentais que c’était toujours plus. J’ai écouté mon cœur, mon âme, mon corps, je savais au fond que c’était le don de Dieu, sa prière exaucée. Vous ne savez jamais quand Il répondra, quand cela arrivera, ce n’est jamais le moment que nous désirons, ou du moins nous ne pensons pas que ce soit. Quand j’ai finalement eu la chance, et peut-être parce que j’étais tellement brisé, j’ai essayé de combattre un amour très puissant, de le nier, de m’en éloigner, et pourtant ce beau cadeau d’amour ne me laisserait pas partir, cet amour qui J’ai toujours eu envie. Maintenant, je ne m’attendais pas à obtenir autant de ce pour quoi je priais depuis un an lol mais j’ai finalement ouvert les yeux, le cœur et accepté ce beau cadeau. Et maintenant, j’ai le plus beau cadeau de tous à venir en août, mon bébé. (Dieu j’aime dire ça !!) Je pensais que les prières répondues étaient faciles, juste données quand elles sont répondues mais elles ne le sont pas, il y a une leçon et une croissance dans chacune. Vous devez juste être courageux, sans peur et savoir qu’Il est là, tenant votre main et attendant quand Il sait que c’est le bon moment pour vous. Je suis tellement contente d’avoir pris le risque sur toi Artem et que tu es assez courageux pour montrer au monde notre amour, nos hauts et nos bas, et toutes les belles imperfections entre les deux. «La vie est une danse, nous apprenons au fur et à mesure.» Je veux danser pour toujours avec toi mon clic, mon A, mon amour.❤️ Je sais qu’être enfermé avec ton amour en ce moment peut être plus difficile qu’agréable, surtout quand les finances et les enfants entrent en jeu, mais peut-être que maintenant c’est un bon le temps de communiquer, d’être aventureux de manière créative, d’être idiot et de simplement danser. N’abandonnez pas l’amour. Imaginez si je le faisais. Désolé si longtemps, j’aime tous! ❤

Selon l’ancienne star de la WWE, les caméras tournaient “beaucoup” au fur et à mesure que leur romance grandissait et taquinait que nous verrions tout cela à l’écran.

“Dans la plupart des situations, comme votre première année ensemble, c’est tout simplement incroyable quand il s’agit principalement de rencontres et d’Artem et moi, nous sommes tombés amoureux si vite”, a-t-elle déclaré. “Et puis, quand nous nous sommes fiancés, je me disais” Yay “. Et puis vous rentrez chez vous et sortez de la rampe. Je me disais: “Oh mon Dieu, vous pensez que cela a été très rapide? Je ne sais pas. [I was] sorte de paniquer. “

“Et puis j’ai découvert que j’étais enceinte et c’est juste – c’était beaucoup”, se souvient-elle. “Vous verrez cela cette saison et vous verrez les hauts et les bas.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait appris d’elle-même de sa relation avec Artem, Nikki a déclaré: “Pour moi, c’est définitivement un compromis. J’ai l’impression, vous savez, que j’ai réalisé au fil du temps que j’ai des normes élevées.”

Le E! La star a dit que toujours avoir Brie autour était à la fois un “pour et un contre” quand il s’agissait de ses relations.

“J’ai réalisé des choses que lorsque [a boyfriend] commence à ne pas me rendre heureux, je ne me bats peut-être pas aussi fort que je le devrais, mais je me rends compte que je vais bien. Comme si je n’avais pas toujours besoin d’un homme. Et je me suis en quelque sorte rendu compte de moi-même “, a-t-elle expliqué, ajoutant qu’elle avait” un haut niveau d’attente “d’avoir une ethnie de haut niveau.” Mais en même temps j’aime être spontanée et romantique et j’aime l’amour et je veux être aventureux.

“Et donc j’ai vraiment appris comme ça que j’ai besoin d’un compromis de plus”, a poursuivi Nikki. “Je dois sacrifier qui je suis et comme je veux vivre, mais je dois comprendre qui sont les gens et ne pas essayer de les changer. Et Artem m’a vraiment montré cela. Et je pense qu’il est russe et tout comme ouvrir mon les yeux pour – nous sommes juste élevés vraiment différemment et nous regardons la vie vraiment différemment et acceptant cela m’a fait revenir sur toutes mes relations passées [and] accepter quelqu’un pour qui il est. “

“Je pense que je vis dans cette course constante de montagnes russes d’amour sauvage”, a-t-elle conclu, en plaisantant. “J’espère que peut-être un jour, vous savez, mon amour va tout droit … comme un train.”

La saison 5 de “Total Bellas” sera présentée jeudi à 21 h. ET sur E!

