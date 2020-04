Nikki Bella pourrait ne pas prendre le nom de famille d’Artem Chigvinstev

2020-04-02 23:30:05

Nikki Bella ne sait pas si elle prendra le nom de famille d’Artem Chigvintsev quand ils se marieront, car elle aime son propre nom.

La lutteuse professionnelle à la retraite de 36 ans devrait faire le lien avec son fiancé Artem – avec qui elle attend son premier enfant – mais a expliqué qu’elle n’avait pas encore décidé si elle voulait être connue sous le nom de Nikki Chigvinstev.

S’exprimant sur le podcast “Watch With Us”, la sœur jumelle de Nikki, Brie, a déclaré: “Nous essayons toujours de travailler pour qu’elle puisse dire correctement le nom de famille.”

Et Nikki a ensuite plaisanté: “Je ne peux même pas dire mon nom de famille prochain!”

Nikki a développé son dilemme en disant qu’elle aimerait qu’Artem prenne son nom de famille, mais dit qu’il pourrait ne pas être si enthousiaste à l’idée car il est “très traditionnel”.

Elle a dit: “Je lui dis toujours, comme,” Tu peux juste être Bella? C’est plus facile! ” Je me sens comme de nos jours, comme, allez. L’avenir est féminin. J’aime un peu le mien, mais nous verrons. Il est très traditionnel, ce que j’aime. ”

Le couple n’a pas encore planifié une grande partie de leur mariage, car Nikki a découvert qu’elle était enceinte trois jours seulement après son retour de leur voyage en France en novembre, au cours duquel Artem a proposé.

Parlant des nouvelles de la grossesse, Nikki a expliqué: “J’étais tellement secouée, je n’ai même pas pensé à quoi que ce soit pendant une semaine. Je n’ai voulu en parler à personne parce que je me disais, peut-être que ce test est faux. Je veux réessayer. Maintenant, tout ce que nous avons dit sur la planification du mariage est d’attendre après le bébé. Nous n’avons même pas pu profiter de cette lune de miel de fiançailles. Les fiançailles étaient déjà rapides pour moi. vers le bas.”

Nikki a également déclaré qu’elle avait passé les premiers jours de sa romance avec Artem, incertaine de ce qu’elle voulait, car elle ne part jamais dans une romance avec un plan.

Elle a dit: “Je suis une fille normale qui dit,” j’aime l’amour “. J’adore ça et je n’ai pas de règles à ce sujet. Peut-être que j’en ai besoin. Je ne sais pas, mais ce n’est pas moi qui me dis: “OK, attendez d’emménager après un an et ensuite attendez de vous deux.’ Je n’ai rien de tout cela dans ma vie. Je continue juste avec le flux de l’amour. Mais ensuite j’ai vraiment peur et je jette ces hauts gardes comme un château … Surtout quand c’est si permanent. Ça me fait peur. “

