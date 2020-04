Nikki Bella révèle le retour de ses «sourcils fous»

2020-04-13 13:30:05

Selon Nikki Bella, le fait d’être en quarantaine a entraîné le retour de ses “sourcils sauvages”.

La star de 36 ans – qui se prépare actuellement à l’arrivée de son premier enfant avec Artem Chigvintsev – a discuté des effets secondaires de la grossesse dans une nouvelle publication Instagram.

Nikki – qui est actuellement en détention au milieu de la pandémie de coronavirus – a écrit sur la plate-forme de partage de photos: “Il est temps pour ce poste sans filtre. La grossesse m’a donné une pigmentation sur mes joues et la lèvre supérieure avec une bosse croissante qui me fait sourire tous les jours.”

Nikki a également fait l’éloge de son fiancé, décrivant Artem comme un “chef incroyable”.

Son post a continué: “La quarantaine m’a rappelé les paillettes (gris) et les sourcils sauvages que j’ai et les objectifs que j’ai faits tout au long de ma vie et que je veux me concentrer davantage sur. Oh et que j’ai un chef incroyable comme fiancé! pour me faire gagner beaucoup plus de kilos que mes cuisses qui se touchent et se frottent déjà. Je ne peux pas attendre mes rendez-vous Laser Away après l’allaitement bc J’ai réalisé qu’il n’y a pas de frontière où, quand et combien vos cheveux veulent pour grandir. (sic) ”

Nikki a également révélé comment la croissance de sa bosse de bébé lui a rapporté “beaucoup de douleurs au cou”.

Elle a expliqué: “Apprendre à dormir à mes côtés le mois dernier a été un défi, surtout car cela a ramené beaucoup de douleurs au cou et maintenant mes joues ont des amis amusants qui les ont rejoints (boutons lol), j’ai hâte de les avoir un soin du visage à nouveau! Vous rêvez de ce spa Sothys à Paris (rêve grand droit à droite lol) Mais bonté c’est assez étonnant de recommencer à voir le vrai, naturel vous droit non? Sans tous les rendez-vous beauté et maquillage tous les jours. J’espère que dans ce temps nous pouvons commencer à nous aimer davantage. Apprécier les défauts, les changements, notre âge. (sic) “

