Nikki Bella révèle ses problèmes de sommeil pendant la grossesse

2020-03-10 09:30:05

La star de Total Divas, Nikki Bella, a révélé via Instagram qu’elle avait du mal à dormir pendant sa grossesse.

Nikki Bella a du mal à dormir pendant sa grossesse.

La star de 36 ans – qui attend son premier enfant avec le fiancé Artem Chigvintsev – a admis avoir enduré une période misérable pendant sa grossesse, révélant ses problèmes de sommeil dans une série de vidéos publiées sur son histoire Instagram.

Dans un clip vidéo, Nikki explique: “Hé, les gars, alors j’essaie de dormir ce soir. Au cours des trois dernières nuits, j’ai à peine dormi …”

Nikki a également révélé qu’elle avait adopté une nouvelle technique de sommeil en raison de la croissance de son bébé,

Elle a dit: “Je m’entraîne à dormir à mes côtés parce que je suis sur le point d’avoir 19 semaines et que je dors. C’est tellement difficile.”

De plus, Nikki a admis que le manque de sommeil avait des conséquences physiques sur son corps.

Elle a partagé: “Ouais, c’est juste que le sommeil est nul et j’ai l’impression d’être super délabré à cause de ça. J’ai l’impression d’avoir froid à la tête et j’ai donc vraiment besoin de repos.”

En février, Nikki a révélé via Instagram qu’elle avait subi un traitement intraveineux sur les conseils de son médecin après s’être sentie “épuisée” pendant sa grossesse.

À l’époque, Nikki – qui était auparavant fiancé à la star de la WWE John Cena – a expliqué: “Certainement au début de la semaine, j’ai été définitivement déprimé et je recommence à me sentir malade, mais j’ai eu une intraveineuse et je dois dire, prescrite par mes médecins donc si vous faites des intraveineuses et que vous êtes enceinte, consultez d’abord votre médecin. Cela m’a vraiment beaucoup aidé.

“Mais oui, je me sens beaucoup mieux, et je veux recommencer à m’entraîner beaucoup. Je ne me suis pas entraîné et je le vois dans mes jambes, ce qui est bien, un peu dans mes bras, mais je commence enfin à sur ça.”

Mots clés: Nikki Bella, Artem Chigvintsev, John Cena

Retour au flux

.