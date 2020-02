Nikki Bella se sent mieux après les nausées matinales de la grossesse

2020-02-16 23:30:05

Nikki Bella “se sent tellement mieux” après avoir traversé le pire de ses nausées matinales alors qu’elle attend son premier enfant avec Artem Chigvintsev.

Nikki Bella “se sent tellement mieux” après avoir traversé le pire de ses nausées matinales.

La star de la WWE à la retraite de 36 ans attend son premier enfant avec son fiancé Artem Chigvintsev, et bien qu’elle ait eu un premier trimestre difficile, elle se sent maintenant beaucoup mieux après avoir atteint la barre des 15 semaines cette semaine.

Dans une vidéo partagée sur son histoire Instagram dans laquelle elle a affiché sa bosse croissante, Nikki a déclaré à ses fans: “Jeudi, j’ai eu 15 semaines. Je devrais dire que nous, j’ai l’impression de laisser Artem en dehors de cela beaucoup. Nous avons eu 15 semaines, regarde ça, mon bébé. C’est toujours si difficile de faire ça dans une vidéo de selfie et j’essaye de prendre des selfies dans le miroir et tout devient vraiment dur.

“Mais je suis très excité. Je me sens tellement mieux. Certainement au début de la semaine, j’étais définitivement délabré et je recommence à me sentir malade, mais j’ai eu une intraveineuse et je dois dire, prescrite par mes médecins pour si vous faites des IV et que vous êtes enceinte, consultez d’abord votre médecin. Cela m’a vraiment beaucoup aidé. ”

La star de “ Total Bellas ” a également parlé de ses récents plans pour la Saint-Valentin avec Artem, car elle a avoué qu’elle et sa sœur jumelle Brie Bella – qui attend son deuxième enfant avec son mari Daniel Bryan – ont gardé les choses discrètes.

Elle a ajouté: “Brie et moi nous sommes enfin reposés la nuit dernière, nous n’avons pas fait le dîner de la Saint-Valentin, nous étions tous au lit à 7 h 30. Mais oui, je me sens tellement mieux et je veux recommencer à m’entraîner beaucoup. Je ne m’entraîne pas et je le vois dans mes jambes ce qui est bien, un peu dans mes bras, mais je commence enfin à m’y mettre. 15 semaines! Ouais! ”

Pendant ce temps, Nikki et Brie – dont les dates d’échéance sont à quelques semaines d’intervalle – ont révélé leur nouvelle de grossesse à la même heure le mois dernier, et ont admis que cela avait été un “choc” pour elles deux.

Brie a dit: “Attendez, les jumeaux sont enceintes en même temps? Les gens vont penser que c’est une blague. Nous sommes tous les deux choqués. Les gens vont penser que nous l’avons planifiée, mais vous ne pouvez pas vraiment planifier une grossesse!”

Et Nikki a ajouté: “[It was] une surprise totale. Il m’a même fallu une bonne semaine pour accepter: «Oh mon Dieu, je suis enceinte». Je ne suis pas prêt pour ça. “

Mots clés: Nikki Bella, Artem Chigvintsev, Brie Bella

Retour au flux

.