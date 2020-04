Nikki Bella veut qu’Artem Chigvintsev entame une carrière de mannequin

2020-04-29 23:30:06

Nikki Bella veut voir son fiancé Artem Chigvintsev entamer une carrière de mannequin.

L’ancien professionnel de «Dancing with the Stars» a eu du mal à trouver quelque chose qu’il voulait faire après son départ du concours de danse de célébrités NBC, mais sa fiancée Nikki aimerait le voir «le tuer dans l’industrie de la mode» en passant à la modélisation. .

S’exprimant dans un confessionnal lors d’un extrait du clip du prochain épisode de “Total Bellas” de jeudi (30.04.20), Nikki a déclaré: “Je suis le genre de personne comme, frappez quand le fer est chaud! Comme, les gens veulent savoir ce que vous ». Et Artem attend le bon moment, mais allez chercher le moment, c’est de cela que je parle.”

Et en parlant à Artem, elle a ensuite ajouté: “Ooh, je pense que tu le tuerais dans l’industrie de la mode. Tu pourrais être mannequin, tu as de bons gènes. Ton père est chaud et il a 65 ans!”

Mais Artem, 37 ans, n’a pas bien suivi les conseils de carrière de Nikki, car il a affirmé qu’elle lui avait fait sentir qu’il n’avait “aucun objectif”.

Il lui a dit: “Alors maintenant, tu veux que je me fasse tatouer, ressembler à Brad Pitt, devenir mannequin – qui penses-tu que je suis? Mon Dieu, c’était une super promenade et ça s’est transformé en:” Artem n’a pas d’objectifs , pas de travail et tout. Est-ce censé me faire me sentir bien? Ou est-ce censé me faire me sentir bien? ”

Nikki, 36 ans, a ensuite rappelé à son fiancé – avec qui elle attend son premier enfant – qu’il a déjà connu une “carrière incroyable”.

Le lutteur professionnel à la retraite a déclaré: “Hé! Vous avez eu une carrière incroyable, M. Artem. Tout se termine, je ne peux plus me battre dans le ring.”

Et dans un autre confessionnal, Nikki a insisté sur sa détermination à trouver à Artem une nouvelle carrière qui pourrait le passionner.

Elle a dit: “Je veux vraiment qu’il trouve quelque chose qu’il avait avec ‘Dancing With the Stars’. Je veux qu’il ait cette sécurité et je ne veux tout simplement pas qu’il soit sans emploi pour toujours.”

