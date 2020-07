Nikki et Brie Bella deviennent nues pour une séance de grossesse commune

Les deux se sont ouvertes sur les joies de la grossesse tout en célébrant leurs corps nus.

Les jumelles Bella, Nikki et Brie Bella viennent de partager des photos de grossesse très révélatrices.

Les femmes de 36 ans ont publié lundi une série de photos en noir et blanc sur leurs pages Instagram, montrant les deux complètement nues tout en berçant leur ventre en pleine croissance.

« La grossesse a été un voyage incroyable jusqu’à présent, même à travers certaines des périodes les plus difficiles que nous ayons connues jusqu’à présent et à travers certaines des plus belles périodes de changement de vie », a déclaré Nikki dans son article.

« J’ai embrassé les changements du corps humain, même si cela peut être difficile à certains moments. J’ai embrassé le sentiment d’être mal à l’aise en sachant que je mène une vie qui sera la mienne », a-t-elle poursuivi. « J’ai déjà senti la lionne en moi sortir encore plus sachant que je suis prêt à protéger, enseigner, aimer et guider. »

La star de « Total Bellas » a terminé son message: « Et pour traverser tout cela avec ma sœur jumelle? Dieu, je dirais que je suis une femme chanceuse que Dieu savait que le moment pour devenir maman était divin. J’ai hâte de vous rencontrer petit garçon dans 4 semaines. «

Le papa bébé Artem Chigvintsev l’a également rejoint pour le tournage.

Sur sa propre page, Brie a écrit: « Cette grossesse a été spéciale. Vivre cette expérience avec ma sœur pendant une période d’incertitude et de troubles a été une bénédiction. »

« En tant que jumeaux, je me demandais si nos corps allaient changer de la même manière ou si nous serions différents. C’est fou à quel point nos grossesses sont devenues identiques … des envies aux symptômes », a poursuivi l’ancienne élève de la WWE.

« Nous arrivons à la fin de notre grossesse et ce sera celle dont je me souviendrai pour toujours. J’ai hâte de rencontrer son petit garçon et j’ai hâte de voir ce que je vais avoir. Cette grossesse a commencé comme surprise et je suis heureux de le terminer comme un. «

En janvier 2020, Brie a révélé qu’elle et son mari Daniel Bryan attendaient leur deuxième enfant. Le même jour, Nikki a révélé qu’elle et Artem avaient également un bébé à bord.

Tout au long de la journée, le frère de l’inondé a inondé Instagram de photos de grossesse nue, Brie a même noté: « Je ne suis pas du genre à faire des selfies sexy mais je poserai nue enceinte n’importe quel jour lol. »

Nikki a environ 4 semaines pour devenir officiellement maman, tandis que Brie attend son deuxième bébé peu de temps après.

.