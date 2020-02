2020-02-22 10:30:05

Nikki et Brie Bella seront intronisés au WWE Hall of Fame dans le cadre de sa classe 2020.

Les jumeaux de 36 ans – qui sont à la fois enceintes et attendues à moins de deux semaines d’intervalle – devraient être intronisés au World Wrestling Entertainment Hall of Fame dans le cadre de sa classe 2020.

La WWE a publié une déclaration sur son site Web, qui se lit comme suit: “Nikki et Brie Bella, deux des superstars féminines les plus emblématiques de l’histoire de la WWE, sont les dernières intronisées dans la classe du Temple de la renommée de la WWE de 2020. Elles prendront leur place dans le hall sanctifié le jeudi 2 avril, à Tampa, en Floride, pendant la semaine 36 de WrestleMania.

“Les Bella Twins rejoignent Batista et les membres de nWo Hulk Hogan, Scott Hall, Sean Waltman et Kevin Nash dans la classe 2020 jusqu’à présent.

“Tout au long de leur séjour à la WWE, les Bella Twins ont fait partie de nombreuses rivalités classiques, affrontant Charlotte Flair, Sasha Banks, Becky Lynch, Stephanie McMahon et même les uns les autres. Ils ont également contribué à introduire une nouvelle génération de fans à la WWE. avec leurs émissions de téléréalité à succès “Total Divas” et “Total Bellas”, ainsi que leur chaîne YouTube, qui compte plus de 2,6 millions d’abonnés. ”

Pendant ce temps, Brie a récemment révélé qu’elle n’avait pas parlé à sa sœur jumelle pendant une semaine après avoir découvert qu’elle était enceinte.

Brie a découvert que sa sœur jumelle attendait son premier enfant avec le fiancé Artem Chigvintsev deux jours seulement après avoir découvert qu’elle-même était enceinte d’elle et du deuxième bébé de Daniel Bryan.

Et la paire a révélé que Brie n’a pas parlé à Nikki pendant près d’une semaine après avoir découvert la nouvelle, car elle craignait que les choses bougent trop “vite” pour le couple nouvellement fiancé.

Brie a déclaré: “[I thought] «Oh mon Dieu, c’est un cauchemar».

“Je devais digérer. Elle et Artem venaient juste de se fiancer. Elle a été choquée par les fiançailles. Elle a été choquée qu’il a proposé. Je pense juste que tout s’est senti rapide pour elle. Je suis sa jumelle – elle me parle beaucoup . Donc, quand vous avez une conversation comme ça avec votre sœur qui prend du vin, vous devenez profond. Le lendemain, quand elle vient et vous dit qu’elle est enceinte, j’ai presque pensé que c’était une blague. ”

La star de “ Total Bellas ” – qui a déjà Birdie, deux ans, avec Daniel – a poursuivi en disant qu’elle avait commencé à s’inquiéter de leur conversation précédente, ainsi qu’à réfléchir à la façon dont les gens pourraient prendre la nouvelle des jumeaux enceintes au en même temps.

Elle a dit: “Alors je pense très vite, je me disais: ‘Attendez une seconde, [what about] de quoi avons-nous parlé hier? Alors, attendez, les jumeaux étant enceintes en même temps? Les gens vont penser que c’est une blague. Les gens vont penser que nous l’avons planifié, mais vous ne pouvez pas vraiment planifier une grossesse. C’était trop et penser que j’étais aussi enceinte et mes hormones deviennent folles. Je pense que c’est pourquoi cela est sorti. ”

