Nikki et Brie Bella sont toutes deux enceintes, à moins de 2 semaines d’intervalle

Félicitations aux jumelles Bella!

Mercredi matin, Nikki et Brie Bella ont révélé qu’elles étaient toutes les deux enceintes et qu’elles devaient tomber à moins de deux semaines d’intervalle.

Bien que Brie ne soit pas nouvelle dans le jeu de la maman – elle partage sa fille Birdie de 2 ans avec son mari Daniel Bryan – ce sera le premier enfant de Nikki et le premier pour son fiancé, Artem Chigvintsev ainsi que.

“Attends, les jumeaux sont enceintes en même temps?” Brie a dit Gens, qui a d’abord rapporté la nouvelle. “Les gens vont penser que c’est une blague. Nous sommes tous les deux choqués. Les gens vont penser que nous l’avons planifiée, mais vous ne pouvez pas vraiment planifier une grossesse!”

“[It was] une surprise totale “, a ajouté Nikki.” Il m’a même fallu une bonne semaine pour accepter “Oh mon Dieu, je suis enceinte”. Je ne suis pas prêt pour ça. “

Ce fut également une surprise pour Brie, car l’ancienne star de la WWE a déclaré qu’elle et Bryan avaient “arrêté d’essayer”.

“Mon mari et moi essayions depuis sept ou huit mois, mais j’ai senti dans mon cœur que c’était un signe de Dieu, comme, ‘Vous êtes bons avec un’, alors nous avons cessé d’essayer”, se souvient Brie. “Quand nous étions en France pour rencontrer la famille d’Artem, je me sentais un peu mal. J’étais irrité et mal à l’aise dans mon corps. Quand nous sommes rentrés à la maison, j’ai fait un test deux jours avant Thanksgiving, et quand j’ai vu le signe positif, j’étais comme , ‘Oh merde!'”

Nikki a dit que même si Artem et elle n’essayaient pas de tomber enceinte, elle avait un “sentiment”. Cependant, au début, elle pensait que le «sentiment» n’était que des «vibrations jumelles» de Brie, qui venait de lui dire qu’elle s’attendait.

“J’étais dans le yoga, et je ressentais toujours le besoin de passer un test de grossesse, mais je n’étais pas encore en retard”, se souvient Nikki. “Et donc je me dis, ‘Pourquoi est-ce que je continue d’avoir ce sentiment? Est-ce que je reçois des vibrations jumelles de sa part? Parce qu’elle vient de me dire qu’elle est enceinte?'”

“Je n’ai rien dit à Artem à ce stade”, a-t-elle ajouté. “Je veux juste le faire par moi-même. Quand je suis rentré et qu’il était dit enceinte, j’ai dû m’asseoir pendant une seconde.”

Nikki a parlé de son désir d’être maman dans le passé. En fait, c’était une énorme partie de la saison 3 de “Total Bellas” et était un sujet délicat tout au long de sa relation avec son ex-fiancée, John Cena.

“C’est quelque chose dont j’ai rêvé toute ma vie”, a déclaré Nikki. “Donc, quand j’ai pensé que ça allait être pris, pour moi, c’était vraiment difficile. J’étais juste comme, mon Dieu, je ne peux pas imaginer la vie sans être une maman et vivre le miracle de la vie et élever un enfant. Je ‘ Je suis tellement axé sur la famille que je ne pouvais pas imaginer ne pas avoir cette vie de famille. “

Artem s’est rendu sur Instagram pour partager son enthousiasme d’être père et a révélé un sonogramme du bébé. “Je vais être papa”, a écrit le pro “DWTS” dans une image ci-dessus. Artem a sous-titré le post, “Nous sommes tellement excités”

Nikki a commenté sur Instagram: “Tu es comme la plus mignonne jamais! Omgoodness! Exactement ce que tout le monde voudrait d’un père! ☺️ Une joie et une excitation si pures! Je suis la femme la plus chanceuse du monde! ❤️❤️ J’adore ce voyage de vie avec vous! J’ai hâte d’être parents ensemble! Je vous aime !!! 💋 “

