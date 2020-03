Nikki et Brie Bella «terrifiées» par le coronavirus pendant les grossesses

2020-03-04 07:30:06

Les jumelles enceintes Nikki et Brie Bella ont reconnu qu’elles étaient toutes les deux “terrifiées” par le coronavirus.

Nikki et Brie Bella sont “terrifiées” par le coronavirus pendant leurs grossesses.

Les superstars de la WWE à la retraite sont toutes deux enceintes en même temps, et bien que les jumeaux soient ravis d’accueillir leur nouveau paquet de joies dans le monde, ils sont également nerveux à propos du virus, qui attaque le système respiratoire.

Apparaissant sur ‘The Talk’ mardi (03.03.20), Nikki – qui attend son premier enfant avec le fiancé Artem Chigvintsev – a déclaré: “Je veux dire, je sais pour Brie et moi, nous deux, nous sommes terrifiés.

“Parce que même au début de ma grossesse, j’ai contracté la grippe B et je n’ai jamais contracté la grippe. C’était terrifiant et c’était terrible.”

Nikki, 36 ans, a également déclaré à sa sœur – qui a déjà une fille de deux ans, Birdie, avec son mari Daniel Bryan – qu’elle préférait souffrir d’une autre blessure au cou plutôt que de recevoir le carneau, et elle a encouragé quiconque ressentant des symptômes à “rester à Accueil”.

Elle a ajouté: “Je me souviens avoir dit à Brie que je préfèrerais me casser le cou que jamais attraper la grippe. Et maintenant que cela se produit, je sais juste, même en étant enceinte, nos systèmes sont plus bas.

“Nous pouvons attraper les choses beaucoup plus facilement. Et j’encourage simplement les gens, si vous êtes malade, à rester à la maison.”

Dans l’ensemble, cela a été une excellente année pour le duo de frères et sœurs, car ils attendent tous les deux des enfants dans les deux semaines et il a été révélé qu’ils seront intronisés au Temple de la renommée de la WWE le mois prochain.

Les stars de «Total Bellas» – dont les dates d’échéance ne sont qu’à quelques semaines d’intervalle – ont révélé leur nouvelle de grossesse à la même heure le mois dernier, et ont admis que cela avait été un «choc» pour elles deux.

Brie a dit: “Attendez, les jumeaux sont enceintes en même temps? Les gens vont penser que c’est une blague. Nous sommes tous les deux choqués. Les gens vont penser que nous l’avons planifiée, mais vous ne pouvez pas vraiment planifier une grossesse!”

Et Nikki a ajouté: “[It was] une surprise totale. Il m’a même fallu une bonne semaine pour accepter: «Oh mon Dieu, je suis enceinte». Je ne suis pas prêt pour ça. “

