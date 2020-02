Nikki et Brie Bella vont publier de nouveaux mémoires

2020-02-28 08:30:05

Nikki et Brie Bella vont sortir un nouveau mémoire, intitulé «Incomparable».

Les stars de «Bella Twins» ont confirmé qu’elles dévoileront un tout nouveau livre intitulé «Incomparable», qui documentera leurs «moments difficiles».

Brie a déclaré: “Nous avons décidé d’être des survivants et les héros de nos propres histoires.”

Alors que Nikki a ajouté du nouveau mémoire: “Nous voulions montrer aux filles et aux femmes partout dans le monde qu’elles peuvent tout faire.”

Il a été révélé que leur nouveau livre documentera leur vie “, qui a commencé par des pertes, des abus et de nombreuses périodes difficiles – menant à toutes leurs réalisations: amener des jeunes filles et des femmes à la WWE, passer de Divas à Superstars, avec Total Divas et Total Bellas, et les vêtements fondateurs Birdiebee et les vins Belle Radici et Bonita Bonita “.

Ce fut une excellente année pour le duo de frères et sœurs, car ils attendent tous les deux des enfants à moins de deux semaines l’un de l’autre et il a été révélé qu’ils seront bientôt intronisés au Temple de la renommée de la WWE.

En admettant qu’ils pensaient qu’ils étaient en difficulté, ils ont reçu un appel de Vince McMahon, Brie a déclaré: “C’était en fait plutôt cool, parce que Nicole et moi étions dans la voiture ensemble, et tout d’un coup, Vince McMahon appelle. téléphone, et je pense que mon téléphone était silencieux, puis il a appelé le téléphone de Nicole, puis tout d’un coup je baisse les yeux et je me disais: “Oh, j’ai un appel manqué de Vince.” Et puis Nicole a regardé son téléphone, et elle a dit: «J’ai un appel manqué de Vince.

“Nous nous disions:” Oh mon Dieu, avons-nous fait quelque chose? “. Toujours la première chose à laquelle ma sœur et moi pensons est:” Avons-nous dit quelque chose dans les médias? “. Nous avons toujours l’impression d’avoir des ennuis, c’est fou.”

