Nikki Reed a aidé à créer la bague de fiançailles de Jenna Dewan

L’actrice de Twilight Nikki Reed a révélé que sa société BaYou With Love avait aidé le fiancé de Jenna Dewan, Steve Kazee, à concevoir la bague de fiançailles de son partenaire.

L’actrice de “ Twilight ” a félicité la star de 39 ans et son homme Steve Kazee pour leur heureuse annonce et a révélé que sa société de bijoux BaYou With Love était derrière l’impressionnante pierre de Jenna alors qu’ils collaboraient avec son fiancé sur la conception spéciale.

Prenant son histoire sur Instagram, Nikki a déclaré: “Un honneur d’être une toute petite partie de ce moment spécial.

“Je vous aime tous les deux, et tout ce que je peux dire, c’est que votre amour est de la pure magie.

“Je suis peut-être partiale mais cette bague est magnifique! Steve, faire ça avec toi a été une si belle expérience. Merci d’aimer Jenna comme tu le fais. (Sic)”

Nikki, 31 ans, a précédemment révélé que sa ligne est principalement composée de composants technologiques recyclés.

Elle a expliqué: “J’utilise de l’or qui a été trouvé dans la technologie recyclée principalement dans les cartes mères récupérées et mon partenaire est Dell. Nous utilisons donc de l’or qui a été extrait des cartes mères dans leur technologie de recyclage.

“Michael Dell est en fait incroyable. Je veux dire qu’il donne vraiment la priorité à la durabilité au sein de sa chaîne d’approvisionnement et depuis de nombreuses années, voire des décennies.”

Jenna et Steve – qui attendent également leur premier enfant ensemble – ont annoncé leur engagement cette semaine alors qu’ils partageaient tous les deux une photo touchante d’eux s’embrassant sur les réseaux sociaux.

Jenna – qui a une fille de six ans, Everly, avec son ex-mari Channing Tatum – a écrit: “Une vie à aimer et à grandir avec toi … tu as mon cœur.”

À côté de la même photo, son futur mari a publié des paroles de la chanson de Water Liars «Let It Breathe».

Il a écrit: “Quand vous vous réveillerez le matin, je vous embrasserai le visage avec un sourire que personne n’a jamais vu.

“Quand tu te réveilleras le matin, je t’embrasserai les yeux et te dirai que c’est toi que j’ai aimé toutes ces années.”

.