NikkieTutorials parle de chantage et de transgenre avec Ellen

Cela fait à peine une semaine que YouTube Star Nikkie de Jager aka NikkieTutorials est sorti transgenre, et l’expert en beauté et influenceur a choisi Ellen Degeneres pour sa première interview pour expliquer pourquoi elle se sentait obligée de révéler sa vérité et plus encore.

Dans sa vidéo, qui a rassemblé plus de 31 millions de vues sur YouTube, NikkieTutorials a révélé qu’elle sortait maintenant tout simplement parce qu’elle avait été victime de chantage à le faire. Comme elle l’a dit à Ellen, elle avait toujours eu l’intention de se présenter à ses fans, mais le timing ne s’était tout simplement pas présenté.

Et puis elle s’est fait prendre cette décision. “Il y a quelques semaines, j’ai reçu des courriels d’une certaine personne et il n’était pas d’accord avec le fait que je mentais et que je voulais exposer cela”, a expliqué Nikkie à Ellen.

Elle était encore en transition lors de ses premières vidéos en 2008 alors qu’elle n’avait que 14 ans, ce qui signifiait apparemment qu’elle “mentait” sur son identité à cet individu.

“Il avait un ton de voix très pressant et il était du genre: si nous n’obtenons pas de réponse d’ici demain, c’est fini”, a déclaré Nikkie. “Et j’ai l’impression que tout son objectif était de détruire ma vie.”

Avec un sourire, Nikkie a ajouté: “Mais l’intrigue, cela ne s’est pas produit.”

Nikkie a reçu une réponse extrêmement positive (et positivement écrasante) à sa vidéo à venir, avec un soutien incroyable de la communauté YouTube et au-delà, alors que son histoire devenait une actualité nationale.

Elle a admis avoir été terrifiée au départ d’avoir même publié cette vidéo. “J’ai commencé à pleurer et mon fiancé Dylan était juste à côté de moi. Il était comme, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire”, se souvient-elle. “Alors il m’a vraiment poussé à le poster. Il était comme, nous allons traverser ça. Tu vas aller bien, tu vas faire ça.”

Nerveuse quant à la réaction qu’elle pourrait obtenir en ligne, elle était ravie de voir tout le soutien. “Les gens étaient comme, nous vous aimons, nous vous acceptons”, a-t-elle déclaré. “Et j’étais si heureux que nous soyons en 2020 et que l’acceptation soit réelle.”

Alors qu’elle traite évidemment tout ce qui s’est passé la semaine dernière, Nikkie a eu le sang-froid de reconnaître son propre privilège en tant que femme transgenre de passage cis, tout en espérant qu’en sortant, elle pourra inspirer et encourager les autres à vivre leurs vérités .

“Je veux saisir cette occasion pour inspirer beaucoup de personnes transgenres et même lorsque vous commencez plus tard dans votre voyage, nous devons l’accepter”, a-t-elle déclaré, espérant qu’en se présentant comme elle l’a fait, elle aide pour normaliser les transgenres et montrer qu’ils ne sont pas des “monstres”, comme certains semblent le penser.

Pour Nikkie, elle a dit qu’elle avait toujours su qu’elle était dans le mauvais corps et qu’elle était incroyablement chanceuse d’avoir une mère qui le soutenait pleinement.

“J’étais comme, maman, je veux vraiment porter des vêtements de fille et elle était comme, si tu veux porter des vêtements de fille, tu vas les porter”, a partagé Nikkie. “Même si les médecins étaient comme ça, vous voudrez peut-être attendre un peu.” Elle a fait la transition quand elle était enfant et à l’adolescence, alors même que sa carrière prenait son envol.

“Cela ne fait qu’une semaine, je ne sais pas où cela va aller”, a déclaré Nikkie à propos de son nouveau niveau de renommée. “Je ne sais pas où je me situe dans ce monde magique, mais tant que je peux être moi-même et inspirer les petits Nikkies à être eux-mêmes, c’est tout ce que je peux faire.”

Ellen l’a assurée que c’est quelque chose qu’elle fera certainement.

