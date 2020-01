NikkieTutorials publie sa première vidéo YouTube depuis sa sortie

NikkieTutorials a partagé sa première vidéo YouTube depuis sa sortie en tant que transgenre au début du mois.

Mardi, la beauté vlogger, de son vrai nom Nikkie de Jager, a posté une vidéo sur sa chaîne intitulée “Répondre à mon coming out” et a parlé de l’effusion de soutien qu’elle a reçue après avoir partagé son histoire. Nikkie, qui compte 13,1 millions d’abonnés, a également “clarifié” certaines questions concernant ses maîtres chanteurs, qui auraient menacé de révéler qu’elle était trans.

Le gourou du maquillage a commencé la vidéo en expliquant qu’elle allait faire une “thérapie de maquillage”.

“Pendant des semaines, j’ai eu du mal à décider quelle devrait être ma prochaine vidéo parce que, comment suivez-vous une vidéo qui sort?” Dit Nikkie. “Je ne savais pas quoi poster après ça. Mais il y a une chose qui m’a toujours aidé, même dans mes moments les plus sombres, et c’est le maquillage.”

Nikkie a ensuite rappelé ses émotions la nuit où elle a publié la vidéo à venir, disant qu’elle n’avait “aucune idée” de ce à quoi s’attendre. “Cette nuit-là, lorsque j’ai mis en ligne la vidéo, j’étais la plus anxieuse, la plus nerveuse, la plus stressée de ma vie”, a-t-elle déclaré. “Les sentiments qui ont traversé mon corps, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi.”

The YouTuber, qui a remercié ses fans pour leur “acceptation, amour et gentillesse”, a admis qu’il lui avait fallu deux jours pour sortir en public après avoir téléchargé son clip car elle était “si effrayée par ce que le public dirait”.

Bien que la native des Pays-Bas ait peur de sortir, elle a immédiatement été accueillie avec soutien lorsqu’elle est sortie promener son chien. “Mon voisin et elle m’ont dit à quel point elle était fière de moi et à quel point je suis une personne si forte et elle avait les larmes aux yeux”, a déclaré Nikkie. “Ce n’est pas dans mes rêves les plus fous que je pensais que cela arriverait.”

Alors qu’elle continuait à se maquiller, Nikkie a rappelé la réponse extrêmement positive qu’elle a reçue de tout le monde, des médias aux législateurs néerlandais qui l’avaient contactée. “Faites-moi confiance quand je dis, si je pouvais écrire un livre à partir de toutes les offres que j’ai reçues pour un contrat de livre, ‘Harry Potter’ ne serait rien,” plaisanta-t-elle. “C’était tellement fou et absolument surréaliste de voir le monde répondre à moi et m’accueillir à bras ouverts et ne me montrer que de l’amour et du respect.”

Bien que Nikkie a finalement choisi d’apparaître sur “The Ellen DeGeneres Show,” elle a déclaré que “le point de vente numéro un où je peux vraiment être moi-même et partager mon histoire complète est ici sur ma chaîne YouTube.” Elle a ajouté: “Je veux que mes paroles viennent d’un endroit sûr et ici [YouTube] est mon endroit sûr. “

La personnalité d’Internet a ensuite pris le temps de répondre aux rumeurs concernant son maître chanteur et a exhorté ses fans à arrêter de les rechercher.

“Tout d’abord, je pense que nous devons arrêter la chasse aux sorcières que je vois circuler”, a déclaré Nikkie. “Je ne pense pas que ce soit votre histoire à raconter. Si quelqu’un a le droit d’en dire plus sur ces maîtres chanteurs, ce sera moi.”

“Avec l’aide de la police, nous avons découvert qui exactement me faisait du chantage”, a-t-elle poursuivi. “J’ai leurs noms, leurs numéros de téléphone, leurs adresses e-mail. Je sais même où ils vivent et comment ils ont traité les gens autour de moi pour obtenir plus d’informations sur ma véritable histoire.”

Alors que Nikkie a déclaré qu’elle ne révélerait pas l’identité des maîtres chanteurs, elle a admis qu’elle était “choquée” parce que ce n’était pas quelqu’un qu’elle connaissait.

“Je pense que d’une certaine manière, ils ont déjà été punis”, a-t-elle déclaré. “Ils savent maintenant que je sais exactement qui c’est. Et je pense qu’ils vont avoir un peu de cette peur, qu’un jour peut-être que leur nom sera divulgué à la presse, et qu’ils ressentiront exactement la même chose que je ressentais. “

“Je pense que c’est mon droit de déterminer si je veux que ce nom apparaisse ou non”, a-t-elle expliqué. “Et maintenant, avec 32 millions de vues, je pense qu’il sait. Et je pense [those] sont les 32 millions les plus durs que vous ayez jamais connus. “

Nikkie a également eu quelques mots pour ceux qui pensaient que sa sortie en tant que transgenre était un coup de publicité. “Sweety, asseyez-vous”, dit-elle en agitant son pinceau de maquillage. “Asseyez-vous et allez vous asseoir pendant un certain temps et repensez vos actions et vos paroles.”

