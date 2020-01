Noah Baumbach et Greta Gerwig «ensemble»

2020-01-30 19:30:04

Noah Baumbach et Greta Gerwig sont “ensemble”, car ils se soutiennent toujours dans leurs projets respectifs.

Les deux cinéastes sont en couple depuis 2011, et Noah a déclaré que bien qu’ils travaillent sur des films séparés, ils sont chacun “impliqués dès les premières étapes” avec leurs projets respectifs.

Il a dit: “Nous y sommes ensemble depuis le début. Je veux dire, il y a des choses sur lesquelles nous allons collaborer officiellement. Mais ensuite, même avec ‘Marriage Story’ ou ‘Little Women’, nous sommes tous les deux impliqués de les toutes premières étapes les unes avec les autres en tant que tables de résonance de toute manière que nous pouvons être utiles. Nous regardons des coupures, nous parlons toujours de tout. Parlant pour moi, je me sens très, en quelque sorte, une partie de son succès aussi . ”

Noah, 50 ans, et Greta, 36 ans, ont accueilli leur fils Harold en mars 2019, et peuvent parfois trouver difficile de participer à des événements maintenant qu’ils ont un bébé à s’occuper, surtout lorsqu’ils sont séparés les uns des autres.

Le barreur de ‘Marriage Story’ – qui a également Rohmer, neuf ans, avec son ex-femme Jennifer Jason Leigh – a déclaré au magazine Us Weekly: “Cela aide lorsque nous sommes invités au même événement. Nous pourrions mettre le bébé au lit et ensuite partir ensemble. Cela ne se passe pas toujours de cette façon. Parfois, nous partons à des moments différents. Nous nous retrouvons à des tables séparées. Ce sont plus difficiles! Comme, “Hé, bonne chance!” ”

Pendant ce temps, la directrice de “Little Women” Greta a récemment déclaré que rien ne pouvait “vous préparer” à la maternité, car elle a félicité les nounous qui l’aidaient à élever son jeune.

Elle a dit: “Il n’y a aucun moyen que je puisse le faire sans cette aide [paid help], ainsi que ma mère et mes amis. Quoi que vous ayez été préparé, rien de ce que vous pensez, pour autant que je sache. Il doit y avoir un certain déni qui continue. “

