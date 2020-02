2020-02-12 02:30:05

Noah Centineo “aime” être “monogame” avec sa petite amie Alexis Ren, après avoir été un dateur en série.

La star de “ To All The Boys I’ve Loved Before ” est actuellement en relation avec le mannequin, et bien qu’il soit en quelque sorte un dateur en série avant de rencontrer Alexis, il a admis qu’il adorait s’installer avec la beauté blonde.

Il a dit: “C’est la relation la plus longue que j’aie jamais eue. Elle est très bonne en monogamie. En fait, j’aime aussi la monogamie.”

Noah, 23 ans, a également parlé d’avoir eu une nuit dans le passé, et a révélé qu’il ne pensait pas qu’ils étaient une “bonne” façon de ressentir de l’attraction.

Il a ajouté: “Mec, tu en as déjà un? 90% du temps, ils ne sont pas bons.”

La star de «Fosters» a déjà combattu la toxicomanie avant de devenir sobre et a décrit la période comme une «période vraiment sombre» de sa vie.

S’adressant au problème numérique masculin de Harper’s Bazaar, il a déclaré: “Il n’y avait pas grand-chose que je ne ferais pas. Je n’ai jamais, jamais injecté quoi que ce soit, ce qui est bien. J’ai fumé beaucoup de choses. J’étais vraiment bouleversé, mec. a été une période très sombre de ma vie. ”

Pendant ce temps, Noah avait déjà parlé du secret de sa romance avec Alexis, également âgé de 23 ans, car il a déclaré que la clé de toute relation était “l’honnêteté”.

Il a dit: “Je pense que l’honnêteté est la chose la plus importante. Restez ouvert sur votre situation. Si vous n’êtes pas dans la monogamie, parlez à la personne et dites:” Hé, juste pour que tu saches, je suis vraiment creuser cette ambiance, mais je n’essaie pas d’être petit ami et petite amie ou d’être attaché. Ce n’est pas où je suis. Si vous êtes cool avec ce super. Si vous n’êtes pas, soyons amis. Ensuite, personne ne se blesse.

“Ou si vous êtes dans la monogamie tout comme le rendez-vous, voyez comment ça se passe et dites ensuite:” Yo, ça a été réel. ”

Les conseils du morceau ont fonctionné dans sa propre vie amoureuse, car Alexis a dit que son beau était le petit ami parfait.

Elle a jailli: “Il est incroyable. Son cœur est vraiment aussi authentique. Il a un cœur d’or, et il est aussi un imbécile dans la vraie vie.”

