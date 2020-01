Noel Gallagher prévoit une salle de gym boisée dans un manoir

2020-01-17 15:30:03

Noel Gallagher a soumis des plans pour construire une salle de gym boisée dans son manoir de 8 000 000 £ à East Meon.

Noel Gallagher a soumis des plans pour construire une salle de gym boisée dans son manoir.

Le chanteur d’Oasis souhaite que le bâtiment soit érigé sur le terrain de sa propriété de 8 000 000 £ à Drayton Lane, East Meon, et des plans ont déjà été soumis à la South Downs National Park Authority pour la construction.

L’application se lit comme suit: << Le bâtiment a été conçu pour fournir une salle de sport à domicile. Le bâtiment doit être situé dans une zone semi-boisée, à proximité des autres dépendances du site et à proximité d'un accès secondaire au site. L'échelle du bâtiment est proportionnelle à la taille globale de la propriété. La propriété bénéficie d'une vue dégagée sur les collines environnantes. "

Et si sa permission accordée à être construite, Noel aura probablement beaucoup plus de temps pour l’utiliser car il a précédemment avoué qu’il voulait “appeler ça un jour” en tournée.

Le hitmaker “Don’t Look Back In Anger” a partagé: “Je suis prêt à l’appeler un jour, en fait. Je suis prêt à arrêter la tournée pendant un certain temps. Je suis prêt à prendre une grande partie de mon temps libre. Je me vois ne pas produire autant de matériel et tourner tous les cinq à six ans, par opposition à tous les deux ou trois. J’ai 52 ans. Au moment où je terminerai la prochaine tournée, j’aurai 58 ans, c’est presque 60. Tu ne sais pas comment tu vas te sentir physiquement. Tu vas penser: “Est-ce que je peux me foutre d’être loin des enfants?” ”

Noel a également insisté sur le fait qu’il allait être retiré 2020.

Le chanteur et guitariste a partagé: “Mis à part la date du festival étrange l’été prochain, je pense que je vais essayer de décoller 2020. Maintenant, cela étant dit, ma missus peut avoir quelque chose à dire à ce sujet. De plus, j’ai a un tas de chansons, elles doivent juste être mises en forme. En descendant pour vous rencontrer, je travaillais dessus sur mon iPad, en faisant une autre liste. J’ai une liste de choses – “Je dois le faire” – mais en fait, une fois l’EP de Noël terminé, je vais prendre du recul. “

Mots clés: Noel Gallagher, Oasis

Retour au flux

.