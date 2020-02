Non, Bill Murray ne fait pas une suite de “ Groundhog Day ” mais, croyez-le ou non, on existe déjà

Bill Murray est une légende de la comédie. Depuis son apparition sur Saturday Night Live à la fin des années 1970, l’acteur a joué dans d’innombrables films classiques. Caddyshack, Stripes, Ghostbusters et Scrooged ne sont que quelques-uns de ses plus grands succès. Cependant, Groundhog Day de 1993 reste l’un de ses films les plus durables.

Dans le film du réalisateur Harold Ramis, Murray incarne Phil Connors, météorologiste de la télévision sardonique, qui finit par revivre le même jour encore et encore dans une petite ville. Groundhog Day n’est pas seulement une comédie bien-aimée mettant en vedette l’une des plus grandes performances de Murray, cependant. Au fil des ans, il est devenu une force d’influence, engendrant même une adaptation musicale de scène en 2016.

Pourtant, malgré l’amour généralisé pour Groundhog Day, le film n’a jamais reçu de suivi sur grand écran. Mais les fans qui cherchent désespérément une suite ont une option pour continuer l’histoire.

Bill Murray visite le «Groundhog Day» dans les coulisses de Broadway | Bruce Glikas / Bruce Glikas / FilmMagic

Bill Murray a joué dans une publicité Jeep lors du Super Bowl LIV

Pendant le Super Bowl LIV, les fans de Groundhog Day ont eu un plaisir inattendu sous la forme d’une nouvelle publicité Jeep. Dans l’annonce, Murray revient en tant que Phil Connors, qui se retrouve à nouveau coincé en revivant les vacances à Punxsutawney, Penn. Découvrant une Jeep sans surveillance, Phil arrache la marmotte, Punxsutawney Phil, et se lance dans une série d’aventures sans fin.

En plus de réutiliser «I Got You Babe» de Sonny & Cher, la publicité ramène également deux autres stars du film. Brian Doyle-Murray – le frère réel de Bill Murray – revient en tant que Buster Green, qui est responsable des festivités de la Journée de la marmotte. De même, le célèbre acteur Stephen Tobolowsky reprend son rôle de Ned Ryerson. Bing!

Hélas, les fans qui pensaient que l’annonce était un signe des choses à venir seront déçus. Aucune nouvelle suite de Groundhog Day n’est actuellement en préparation. Cependant, le film original a déjà une suite pour ceux qui souhaitent suivre ce qu’est devenu Phil Connors.

“Groundhog Day” continue comme un jeu vidéo en réalité virtuelle

À l’automne 2019, Sony Pictures Virtual Reality et Tequila Works ont sorti un jeu vidéo VR appelé Groundhog Day: Like Father Like Son. Après les événements du film, les joueurs contrôlent Phil Connors Jr., fils du personnage de Murray. Tout comme son père, ce Phil se retrouve coincé dans une boucle temporelle sans fin dans la même ville où cela est arrivé à son père.

En chemin, il rencontre une variété de décors et de personnages du film. Les joueurs doivent explorer la ville et résoudre des énigmes dans l’espoir de libérer Phil. Doté d’un sens de l’humour sarcastique similaire à celui de son père, Phil Jr. (exprimé par Garrett Schweighauser) vous guide à travers ce qui s’est passé au cours des décennies qui se sont écoulées depuis que son père et sa mère, Rita – joué dans le film d’Andie MacDowell – se sont réunis.

Aucune des stars de Groundhog Day ne reprend son rôle ici. Et certes, un jeu vidéo VR ne plaira probablement qu’à une fraction de la base de fans du film. Cela étant dit, il est fascinant que le film ait abouti à une suite, même sous cette forme. Les joueurs qui adorent le film de Murray voudront peut-être essayer. Groundhog Day: Like Father Like Son est maintenant disponible sur Sony PlayStation VR, Oculus Rift et HTC Vive.

Bill Murray pourrait-il faire une véritable suite de «Groundhog Day»?

Une suite de Groundhog Day ne viendra pas de sitôt. Et nous ne compterions pas sur la récente série de projets connexes – la production scénique, le jeu vidéo et maintenant la publicité du Super Bowl – pour inspirer de véritables efforts de suite. Murray est notoirement difficile à obtenir et hésite particulièrement à propos des suites. Regardez à quel point il a été difficile de l’obliger à revenir dans la franchise Ghostbusters.

De plus, la mort de Ramis en 2014 signifie que toutes les personnes impliquées dans Groundhog Day sont probablement encore moins susceptibles d’avoir une suite. Considérant à quel point le film est classique – et à quel point la plupart des suites de comédie sont terribles – c’est probablement pour le mieux. Au moins, les fans inconditionnels de Groundhog Day savent que tout ce qu’ils ont à faire pour revisiter ce monde est de glisser sur un casque VR.