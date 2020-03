Non, Miranda Lambert ne tombe pas enceinte pour se venger de Blake Shelton

Parfois, il semble plus difficile pour le public de passer d’une rupture de célébrité que pour les individus eux-mêmes. Cela est particulièrement vrai lorsque le couple – ou du moins leurs personnages publics – semblent parfaits l’un pour l’autre.

Alors que nous pouvons encourager la disparition d’une relation d’amants mal adaptés, certains couples semblent juste égalés par le destin. Lorsqu’il s’avère qu’ils n’étaient pas censés l’être, le public peut avoir du mal à se laisser aller.

Cela semble être le cas pour Miranda Lambert et Blake Shelton. Même si la paire s’est séparée il y a cinq ans et est passée à d’autres relations sérieuses, de nombreuses personnes recherchent toujours des signes indiquant qu’elles ne sont pas au-dessus de l’autre.

La spéculation la plus récente est la rumeur selon laquelle la nouvelle grossesse de Lambert est une vengeance calculée visant Shelton. Y a-t-il une raison de croire quelque chose d’aussi extrême?

Miranda Lambert et Blake Shelton ont capturé le cœur des gens

Miranda Lambert | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Lambert et Shelton ressemblaient à un match fait dans le paradis de la musique country. Les deux avaient chacun leur propre base de fans dédiée lors de leur rencontre en 2005. Ils ont été jumelés pour la spéciale CMT 100 Greatest Duets et ont chanté “You are the Reason God Make Oklahoma”.

Shelton, qui était mariée à l’époque, a ensuite réfléchi à l’interaction: «En y repensant, je suis tombée amoureuse d’elle, juste sur scène.»

Cinq mois plus tard, Shelton a demandé le divorce de sa première femme. En 2010, Lambert et Shelton étaient fiancés. Ils se sont mariés l’année suivante et ont semblé être un couple parfait avec de nombreux fans.

En 2013, cependant, des problèmes sont apparus. Des rumeurs de tricherie tourmentaient Shelton, et il était catégorique à la fois auprès du public et de Lambert qu’ils n’avaient aucune vérité derrière eux. Personne ne sait quelle était la cause exacte de la scission, bien que certains spéculent que l’un ou les deux ont triché. Ils ont divorcé en 2015.

Une vidéo de cette performance originale en duo a été visionnée plus de 8,5 millions de fois depuis sa publication en 2013, il est donc clair que le public est resté investi dans cette relation alors même qu’elle prenait fin.

Miranda Lambert et Blake Shelton ont tous deux évolué

Alors que le public essaie toujours de comprendre ce qui n’a pas fonctionné, Lambert et Shelton sont tous deux passés à autre chose.

En 2019, Lambert s’est remarié après une brève parade nuptiale avec l’ancien policier de la ville de New York Brendan McLoughlin. La paire semble extrêmement heureuse, et des amis rapportent que Lambert a finalement rouvert ses portes et a été plus elle-même depuis qu’elle a entamé la nouvelle relation.

Pendant ce temps, la relation de Shelton avec Gwen Stefani a généré son propre fandom. Beaucoup de gens trouvent attachant la relation entre deux musiciens avec des personnages si différents et de genres si différents. La performance publique du couple en tant qu’hôtes sur The Voice a aidé à renforcer l’intérêt des fans pour eux en tant que couple, et beaucoup espèrent que le mariage aura lieu dans un avenir proche.

Les tabloïds ont rapporté que Miranda Lambert est enceinte

Bien que Lambert et Shelton soient passés à de nouvelles relations, de nombreuses personnes semblent toujours déterminées à lier leurs actions ensemble. En particulier, les gens se tournent fréquemment vers les actions de Lambert pour trouver des signes qu’elle n’a pas surmonté le divorce.

L’une des nombreuses théories sur la fin de leur relation est que Shelton ne voulait pas d’enfants, donc lorsque le National Enquirer a rapporté que Lambert et McLoughlin attendaient un bébé, les fans ont rapidement réagi avec les théories. Certains croient que la grossesse est une sorte de revanche sur Shelton. Le National Enquirer l’a qualifié de «douce vengeance contre son ex».

Rien ne pouvait être plus loin de la vérité. Tout d’abord, il n’y a pas de vérification de grossesse. GossipCop affirme avoir tendu la main à une «source de confiance proche de la situation». La source a déclaré au média que Lambert n’était pas enceinte.

De plus, GossipCop note que le National Enquirer a une histoire de reportage sur les “bébés de vengeance” comme un moyen d’attiser les gros titres et le drame. La publication a fait les mêmes affirmations en utilisant Miranda Kerr et même Kylie Jenner après sa rupture avec Travis Scott.

Rien ne permet de penser qu’une des femmes qu’elles ont accusées d’avoir fait ce choix calculé avait en fait son ex en tête quand elle a décidé d’agrandir sa famille.