Norman Reedus et Greg Nicotero transforment le restaurant Georgia en épicerie éphémère

“Les morts qui marchent” étoile Norman Reedus et le producteur exécutif Greg Nicotera ont trouvé une nouvelle façon de redonner pendant la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19) en transformant leur restaurant de Géorgie en une épicerie pop-up en bordure de rue.

Ils offrent toujours un service de restauration en bordure de rue au restaurant de style gastronomique Nic & Norman à Senoia, en Géorgie – près du lieu où l’épopée zombie AMC a tourné au cours de la dernière décennie – mais ils ont considérablement élargi leur menu pour incorporer certains de ceux-ci. des articles indispensables que les gens ont du mal à trouver dans les épiceries.

Oui, cela signifie qu’ils ont du papier toilette, ainsi que plusieurs autres agrafes. Les gars ont établi un partenariat avec le distributeur de restaurants Sysco Foods, qui sont eux-mêmes assis sur un stock de ces produits grâce aux fermetures et aux réductions spectaculaires des heures et des affaires de nombreux restaurants.

“Nous avons du papier hygiénique. Nous avons un désinfectant. Nous avons des produits secs. Nous avons des légumes. Nous avons toutes sortes de choses que vous ne pouvez pas obtenir en ce moment dans la plupart des épiceries”, co -le propriétaire Scott Tigchelaar a déclaré Fox 5 Atlanta.

Tout comme dans de nombreuses épiceries, Nic & Norman’s a modifié son menu en ligne pour incorporer l’ajout de ces articles d’épicerie, de sorte que tout le monde doit faire sa sélection en ligne et passer à l’heure de ramassage indiquée.

Un rapide coup d’œil sur le site montre qu’ils offrent non seulement des articles difficiles à trouver comme du papier hygiénique et un désinfectant pour les mains, mais aussi des produits de base comme du lait, des œufs, du pain, diverses viandes, de la farine, du sucre et plus encore – même si cela ne vaut rien bon nombre de ces articles sont disponibles en quantités de la taille d’un restaurant. Bien qu’en période d’incertitude où nous ne savons pas combien de temps les mandats d’auto-isolement pourraient durer, nous imaginons que peu de gens ont un problème avec cela.

Quant à la raison pour laquelle ils ont proposé cette approche innovante en ces temps sans précédent, Reedus a déclaré que c’était une façon de remercier la communauté d’avoir embrassé le spectacle pendant toutes ces années. “C’est un moyen de garder nos employés occupés et de faire quelque chose de bien pour la ville qui a été si bon pour nous”, a-t-il déclaré.

C’est un excellent moyen de fournir des fournitures indispensables aux gens tout en aidant à la fois les restaurants et leurs fournisseurs qui souffrent tous économiquement pendant la pandémie. Nous espérons que d’autres restaurants envisagent des moyens créatifs de s’associer à leurs partenaires de distribution pour mieux servir leurs communautés, et peut-être aussi aider leurs résultats.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

Des stars ouvrent leurs maisons pour accueillir et adopter des chiots pendant la pandémie de coronavirus