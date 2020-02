Normani “ dévasté ” par les précédents articles racistes de Camila Cabello sur les réseaux sociaux

2020-02-28 19:30:06

Normani a trouvé les messages racistes historiques de Camila Cabello sur les réseaux sociaux “dévastateurs” à lire, car elle a dit qu’elle espérait que Camila avait “appris” de ses erreurs.

Normani a trouvé “dévastateur” la lecture des messages historiques racistes de Camila Cabello sur les réseaux sociaux.

La chanteuse de 23 ans faisait partie de Fifth Harmony avec Camila avant que cette dernière ne quitte le groupe en 2016, et les autres membres ont finalement fait une pause pour leur permettre à chacun de poursuivre des projets solo.

Et maintenant, Normani a parlé des anciens messages de Camila sur les réseaux sociaux qui ont refait surface l’année dernière, qui impliquaient un langage raciste et désobligeant.

Dans une déclaration par courrier électronique au magazine Rolling Stone, Normani a commencé par parler du racisme auquel elle était confrontée “quotidiennement”, en disant: “Je veux être très clair sur ce que je vais dire sur ce sujet inconfortable et j’ai pensé qu’il valait mieux écrire mes pensées pour éviter d’être mal interprété, comme je l’ai été dans le passé. J’ai eu du mal à en parler parce que je ne voulais pas que cela fasse partie de mon récit, mais je suis une femme noire, qui fait partie de une génération entière qui a une histoire similaire.

«Je subis quotidiennement des attaques insensées, comme le reste de ma communauté. Cela représente une journée dans la vie pour nous. J’ai toléré la discrimination bien avant de pouvoir comprendre ce qui se passait exactement. La haine directe et subliminale a été dirigée contre moi pendant de nombreuses années uniquement à cause de la couleur de ma peau. ”

Le hitmaker ‘Motivation’ a ensuite abordé directement les commentaires de Camila, et a déclaré que le langage était “absolument inacceptable”, et a exprimé son espoir que son ancien compagnon de groupe ait “appris” de ses erreurs.

Elle a ajouté: “Ce serait malhonnête si je disais que ce scénario particulier ne m’a pas fait de mal. C’était dévastateur que cela vienne d’un endroit qui était censé être un refuge sûr et une fraternité, parce que je savais que si les tables étaient tourné, je défendrais chacun d’eux en un seul battement de cœur.

“Il lui a fallu des jours pour reconnaître ce à quoi je faisais face en ligne, puis des années pour qu’elle prenne la responsabilité des tweets offensants qui ont récemment refait surface. Que ce soit son intention ou non, cela m’a fait sentir comme si j’étais la seconde de la relation elle a eu avec ses fans.

“Je ne veux pas dire que cette situation me laisse sans espoir parce que je crois que tout le monde mérite la possibilité d’une croissance personnelle. J’espère vraiment qu’une leçon importante a été apprise à ce sujet. J’espère que l’on comprend vraiment pourquoi cela était absolument inacceptable. . ”

À la fin de l’année dernière, Camila, 22 ans, s’est adressée à ses postes refaits dans une longue déclaration dans laquelle elle a dit qu’elle était “profondément embarrassée” par ses actions passées.

Une partie de son message disait: «Quand j’étais plus jeune, j’utilisais un langage dont j’ai profondément honte et que je regretterai pour toujours. J’étais sans instruction et ignorant et une fois que j’ai pris conscience de l’histoire et du poids et de la véritable signification de cet horrible langue, j’étais profondément gêné de l’avoir utilisé.

“Je ne ferais jamais de mal intentionnellement à personne et je le regrette du fond du cœur. Autant que je voudrais, je ne peux pas remonter dans le temps et changer les choses que j’ai dites dans le passé. Mais une fois que vous savez mieux, vous faire mieux et c’est tout ce que je peux faire.

“Ces erreurs ne représentent pas la personne que je suis ou une personne que j’ai jamais été. Je ne fais que défendre et j’ai toujours défendu l’amour et l’inclusivité, et mon cœur n’a jamais, même alors, eu une once de haine ou de division.”

Mots clés: Normani, Camila Cabello

Retour au flux

.