North West bloque l’interview d’Architectural Digest de Kim et Kanye

Kim Kardashian et Kanye West a ouvert les portes de leur maison tout blanc et beige pour les pages de Résumé architectural, partageant l’inspiration derrière leur demeure unique et s’interviewant dans le processus.

Dire que leur maison était initialement un “McMansion”, West, Kardashian et le designer belge Axel Vervoordt ont lentement mais sûrement transformé l’espace en quelque chose que le rappeur compare à un “monastère belge futuriste”.

“Quand j’ai vu le genre de travail qu’il faisait, j’ai pensé que cet homme pouvait concevoir la maison de Batman. Je devais travailler avec lui”, a déclaré Kanye à propos de Vervoordt. “C’était un coup d’État pour qu’Axel vienne à Calabasas pour refaire un McMansion, ce qui était essentiellement ce qu’était la maison.”

“La seule chose que Kanye et moi avions en commun était notre préférence pour une palette neutre”, a ajouté Kim. “J’adore la simplicité du design. Tout dans le monde extérieur est tellement chaotique. J’aime entrer dans un endroit et ressentir immédiatement le calme. Kanye trouverait les idées les plus éloignées et je dirais: ‘ Ce n’est pas normal, nous avons besoin de tiroirs! J’étais la voix de la fonctionnalité. “

Alors qu’un coup d’œil sur les photos du magazine montre un blanc entier, une pièce se démarque des autres: North West’s chambre lumineuse, qui dispose d’une tête de lit papillon géante et tout rose.

La fille précoce de 6 ans du couple a également écrasé la fête lorsque Kim et Kanye se sont assis pour s’interviewer à la caméra pour la vidéo Design Quiz de la publication. Rebondissant entre ses parents, elle a finalement tiré un tabouret et s’est assise au milieu pendant qu’elle expliquait ses choses préférées à faire dans la maison.

“J’aime faire de la gymnastique et des roues de charrette, des compétitions de danse, jouer du piano, faire mon violon et j’aime trouver des animaux et des cristaux huuuuuuuuuge”, a-t-elle dit, avant que Kim ne la pousse à quitter la pièce.

Au cours de la séance de questions-réponses, West a déclaré que son “bien le plus précieux dans la maison” était Kim, avant de révéler que Dave Chappelle était son invité préféré. Il a de nouveau obligé sa femme à “Awww” lorsqu’on lui a demandé quelles habitudes il avait changé après avoir emménagé ensemble. Sa réponse: “J’ai cessé d’être seul.”

Kim a également révélé qu’elle n’avait «jamais» utilisé leur piscine, qui est essentiellement un jacuzzi géant. “Tout le monde voulait un jacuzzi bizarre sur le côté”, a-t-elle dit à propos de la décision de conception, “Nous voulions juste un très long escalier avant, ce qui a été incroyable, tous les bébés sont assis sur cet escalier et les cousins ​​viennent.”

Elle a également déclaré que sa chose préférée dans leur salle de bain était l’éclairage, ce qui est primordial pour les selfies. Décrivant le panneau lumineux géant au plafond, elle a dit qu’il “atténue toute la cellulite” et la laisse “se sentir si bien dans ma peau” … jusqu’à ce qu’elle entre dans son placard et se rende compte “ce n’est que l’éclairage”.

The Next Jenneration

Instagram

Kim dit au nord et à Saint «s’entendent maintenant» avec de nouvelles photos mignonnes