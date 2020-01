Nous avons interrogé les experts sur la dernière décision parentale controversée de Farrah Abraham

Farrah Abraham n’est pas étrangère à la controverse, surtout en ce qui concerne ses décisions parentales. La jeune maman adolescente a été critiquée pour avoir scolarisé à la maison sa fille Sophia de 10 ans, l’avoir usurpée sur Instagram et l’habiller avec ce que certains pensent être des vêtements inappropriés pour l’âge.

Maintenant, la fille de la star de télé-réalité blanchit ses dents, comme on le voit dans une vidéo récente partagée sur Instagram. Mais les critiques craignent que le traitement de beauté ne soit pas approprié pour un enfant de 10 ans. Nous avons demandé aux experts ce qu’ils pensaient de la pratique.

La fille de Farrah Abraham essaie de blanchir les dents

Dans la vidéo publiée le 20 janvier, une femme montre à Sophia comment utiliser un kit de blanchiment des dents à LED.

Dans la légende, Sophia écrit qu’il s’agit de son premier kit de blanchiment des dents. «J’adore prendre soin de mon hygiène de manière sûre et facile», ajoute-t-elle.

Beaucoup de gens supposent qu’Abraham gère le compte Instagram de sa fille, et les commentateurs de la publication lui ont adressé de nombreux commentaires critiques.

«S’il te plaît, laisse-la juste être une enfant! La vie n’est pas une question d’apparence, la personnalité est là où elle se trouve! C’est juste déchirant! Cela causera tellement de problèmes d’estime de soi à l’avenir », a écrit une personne.

“Wow devriez-vous utiliser cela si jeune?”, A commenté un autre. Quelqu’un d’autre s’est demandé si Abraham planifierait des rendez-vous au Botox pour sa fille.

D’autres se demandent si le blanchiment des dents est sans danger pour les enfants

Alors que certaines personnes s’inquiétaient de la façon dont le blanchiment des dents pourrait affecter l’estime de soi de Sophia, de nombreux critiques avaient une préoccupation différente. Ils craignaient que le kit de blanchiment des dents à LED ne soit pas sûr pour les enfants.

“Est-ce vraiment sûr pour les enfants de prendre?!”, A demandé l’un d’eux.

“[A]ny dentiste que j’ai demandé ne blanchira pas les dents avant 18 ans. Est-ce un kit spécial pour les enfants? », se demande un autre.

Ce que les experts disent du blanchiment des dents pour les enfants

Le blanchiment des dents pour les enfants n’est pas nécessairement un non-non. Cependant, “le blanchiment par les jeunes patients doit être supervisé par un adulte et sous la direction d’un dentiste”, selon l’American Academy of Pediatric Dentistry.

“Alors que la nouvelle technologie et son application entrent dans le domaine des soins de santé bucco-dentaire, il est essentiel que la sécurité soit une préoccupation majeure et seul un dentiste est prêt à évaluer à la fois les risques et les avantages”, a expliqué l’AAPD à Showbiz Cheat Sheet par e-mail.

Pour les enfants qui n’ont pas encore toutes leurs dents adultes, le blanchiment peut en fait causer des problèmes cosmétiques. C’est parce que les dents de bébé et les dents d’adulte peuvent varier dans leur coloration en raison des différences d’épaisseur de l’émail. Par conséquent, le blanchiment peut «entraîner une apparence dentaire inadaptée une fois que toutes les dents permanentes sont entrées».

De plus, la plupart des études sur le blanchiment des dents ont été menées sur des adultes. Il y a peu de recherches sur la pratique chez les enfants et les adolescents, dit l’AAPD.

Si vous envisagez de blanchir les dents de votre enfant, vous devriez d’abord parler à un dentiste pédiatrique. Ils peuvent vous fournir des conseils spécifiques sur la façon – et si – de procéder.

