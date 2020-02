Nous savons enfin pourquoi la reine Elizabeth a tant aimé Meghan Markle depuis le début

Lorsque le prince Harry a présenté Meghan Markle à la famille pour la première fois, il a été rapporté que la reine l’aimait instantanément. Certains pensaient que la reine réfuterait Meghan, car elle venait d’Amérique et avait déjà divorcé, mais pour le plus grand plaisir de tous, la reine l’a accueillie à bras ouverts. Et il pourrait enfin être clair pourquoi.

Meghan et la reine sont proches depuis le premier jour

Les choses n’ont pas été faciles pour Meghan depuis qu’elles se sont mariées

des familles les plus célèbres du monde, mais il semble que la reine Elizabeth a

fait de son mieux pour rendre Meghan aussi confortable que possible. Meghan et la reine

aurait développé un lien instantané, car ils partagent un amour pour les animaux domestiques et les soins

beaucoup sur la fonction publique.

La reine a même invité la mère de Meghan, Doria Ragland, à prendre le thé au palais de Buckingham avant le mariage de Harry et Meghan, montrant clairement qu’elle se soucie d’avoir une relation avec la famille de Meghan.

La reine adore également Kate Middleton, bien qu’elle ne l’aurait pas fait au début

Ces jours-ci, la reine Elizabeth et Kate Middleton ont également un

lien très fort. Mais selon royal

l’expert Katie Nicholl, ce n’était pas toujours le cas. Prince William

aurait hésité à proposer à Kate parce que la reine n’approuvait pas

son éthique de travail. Kate vient de beaucoup de richesse et une fois diplômée

l’université, elle n’a pas immédiatement occupé un emploi.

La reine aurait douté que Kate était un bon candidat pour la famille royale, car le rôle est rigoureux et nécessite beaucoup de dévouement. Près de 10 ans plus tard, Kate a manifestement prouvé qu’elle pouvait supporter d’être l’épouse d’un futur roi.

La reine aurait pu admirer l’éthique de travail de Meghan depuis le début

Meghan n’a jamais eu de problème avec son éthique de travail; elle en avait une forte depuis qu’elle était jeune. La duchesse avait été occupée par une carrière d’actrice réussie, et quand elle devait gagner de l’argent, elle faisait ce qu’elle devait faire. (Les gens critiquent souvent Meghan pour avoir apparu sur Deal or No Deal, mais en réalité, elle était juste déterminée à gagner sa vie.)

Meghan avait également beaucoup de dévouement envers la fonction publique avant même de rencontrer Harry, ce qui était clair sur la base de ses antécédents caritatifs. Et la reine n’avait probablement pas à se soucier de savoir si Meghan continuerait de donner l’exemple.

Elle semble heureuse pour Meghan et Harry, malgré le drame

Beaucoup de choses se sont passées dans la famille royale depuis le début de 2020; Meghan et Harry ont quitté la famille, et la famille royale est toujours en train de régler les détails. Mais bien qu’il s’agisse de la sortie entendue dans le monde, la reine semble vraiment vouloir que son petit-fils et sa belle-fille soient heureux.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Quand Harry et Meghan ont annoncé leur sortie, la reine

a publié une déclaration disant que les deux, plus Archie, seront toujours aimés

membres de la famille. La reine sait qu’elle ne peut pas les retenir, alors elle semble

d’avoir accepté leur décision de partir du mieux qu’elle pouvait.