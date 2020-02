Nous savons enfin pourquoi ‘Roxanne’ est un titre si populaire

Roxanne est un nom de fille unique, mais étonnamment, deux chansons à succès populaires en sont issues. Le nom était populaire en 1954 mais déclina régulièrement par la suite. Cependant, la chanson à succès de The Police – écrite par Sting – a grimpé en flèche dans les charts en 1979, et c’est maintenant l’une des 500 chansons du Rock and Roll Hall of Fame qui ont façonné le Rock and Roll.

Les remakes de la chanson de 1978 sont largement connus; cependant, personne ne savait qu’une autre chanson du même nom serait également un énorme succès! Après que la chanson 2019, «Roxanne», d’Arizona Zervas ait été un succès viral instantané, les auditeurs veulent savoir pourquoi le nom Roxanne est un titre de chanson si populaire. Les deux succès ont pris le monde d’assaut dans leurs époques respectives.

Sting interprète «Roxanne» | KMazur / WireImage

De quoi parle la chanson 2019 «Roxanne» d’Arizona Zervas?

“C’était une chanson sur une fille que je voulais mais que je n’aurais pas pu et n’avais pas besoin”, a déclaré Zervas, selon Song Facts.

Zervas, 24 ans, a sorti la chanson le 10 octobre 2019 et est rapidement devenu viral sur l’application TikTok. “Roxanne” a battu des records dès le départ, atterrissant Zervas avec Columbia Records.

Le 23 février 2020, “Roxanne” a dépassé les 500 millions de flux sur Spotify, selon Chart Data. Le clip officiel est également devenu viral à sa sortie le 12 février 2020, car très peu de choses étaient connues sur Zervas jusqu’à ce moment-là.

“[The video] était basé sur le concept de l’Arizona », a déclaré à Variety le vice-président de la production vidéo de Columbia Records, Saul Levitz. “Il était très précis sur la façon dont” Roxanne “devait être représentée et un crochet conceptuel avec elle étant constamment cette source de malchance et lui coincé dans cette course perpétuelle avec elle.”

Quelle est l’histoire de ‘Roxanne’ de The Police?

La chanson de 1978, «Roxanne», de The Police, parle d’un homme qui tombe amoureux d’une prostituée. Il lui dit qu’elle mérite mieux et qu’elle devrait trouver un métier plus réputé.

Sting a obtenu le titre “Roxanne” d’une affiche du désir non partagé de Cyrano dans le conte de Rostand alors qu’il était assis dans un bar à Paris à regarder l’affiche. Il a écrit le reste de la chanson à partir d’une scène dans la ruelle derrière la salle.

«C’était la première fois que je voyais de la prostitution dans les rues, et ces oiseaux étaient en fait magnifiques», a expliqué Sting en 1981. «J’avais une mélodie dans ma tête et j’imaginais être amoureuse d’une de ces filles. . “

Pourquoi le nom ‘Roxanne’ est-il un titre si accrocheur?

Les deux chansons parlent de femmes très différentes – l’une est une fêtarde qui a tout l’argent dont elle a besoin, et l’autre travaille pour payer les factures. Cependant, le chanteur est amoureux de «Roxanne» dans les deux scénarios, qu’il le veuille ou non.

Le succès des chansons dépend moins des femmes que de la façon dont les chanteuses mettent l’accent sur le nom «Roxanne». Le nom est un mot de deux syllabes avec l’accent mis sur la deuxième syllabe, similaire à la chanson “Jenny” de Tommy Tutone.

Selon une étude de Priceonomics, les titres en un seul mot représentent plus que jamais la carte, et ils sont plus élevés. Les chansons avec des titres d’un mot ont toujours existé, mais elles ont acquis une grande popularité au cours des deux dernières décennies. Pourquoi est-ce?

«Surtout parce qu’ils sont plus faciles à retenir, surtout s’ils sont répétés encore et encore dans la chanson», poursuit l’étude. “La dernière chose que l’industrie de la musique veut, c’est que vous aimiez une chanson mais que vous ne puissiez pas vous souvenir de son nom lorsque vous allez diffuser ou télécharger la chanson.”

Le nom unique «Roxanne» est l’exemple parfait d’un titre de chanson mémorable. Il est facile à retenir et très accrocheur – à son tour, il est diffusé encore et encore.