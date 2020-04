Oasis contre la guerre floue causée par le triangle amoureux

2020-04-26 09:30:04

La guerre entre Oasis et Flou aurait été causée par Liam Gallagher, 47 ans, et Damon Albarn, 52 ans, se disputant une femme sans nom.

La guerre Oasis contre Blur a été provoquée par un triangle amoureux.

Noel Gallagher a révélé que la tristement célèbre querelle des années 90 entre les groupes Britpop était en fait causée par Liam Gallagher, 47 ans, et Damon Albarn, 52 ans, se disputant une femme sans nom.

Selon le journal The Sun on Sunday, Noel, 52 ans, a déclaré: “Liam et Damon piquaient le même oiseau et il y avait beaucoup de cocaïne en cause. C’est de là que le germe est issu.”

Et le journal rapporte qu’un nouveau livre a des citations d’Alan McGee, qui a signé Oasis sur son label Creation Records, qui sauvegarde le compte de Noel.

Alan a déclaré: “Il y avait une situation avec une fille. Cela a créé la guerre Britpop. Damon a baisé quelqu’un près de Liam. C’était l’une des nombreuses femmes avec lesquelles Damon était ami.

“Puis il est descendu avec elle pour une nuit et cela a créé le frottement. Ils se sont tous poussés après ça.”

Le nom de la femme n’a pas été confirmé, mais il a été supposé que c’était Lisa Moorish, avec qui Liam a une fille de 22 ans, Molly.

Interrogé sur les informations selon lesquelles il avait couché avec Lisa, Damon a déclaré en 2003: “Que puis-je dire? Nous étions tous beaucoup plus jeunes et nous nous sommes bien amusés.”

Dans le livre ‘Don’t Look Back In Anger’, Noel a parlé de la guerre entre les groupes.

Il a déclaré: “Il y a eu un prix NME où nous avons tout gagné, puis nous avons été photographiés avec Blur, et Liam a dit:” F ** k you **** s, blah blah blah. ”

“Il a juste escaladé à partir de là. Ils sont tous les deux chanteurs, et les chanteurs sont des idiots de merde. Ils sont câblés dans le mauvais sens.

“Une fois qu’ils se seront regardés dans le miroir pendant quatre heures, que feront-ils d’autre?”

