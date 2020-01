Ocala, Floride, neuf ans, accusé de tentative de meurtre contre sa sœur de cinq ans

Un garçon de neuf ans en Floride a été accusé de tentative de meurtre de sa sœur de cinq ans.

Le département de police d’Ocala a déclaré que l’enfant avait tenté de poignarder son frère à mort lorsque leur mère est sortie pendant dix minutes.

La petite fille a subi plusieurs blessures au couteau et a été transportée par avion à l’hôpital.

Elle a survécu à l’attaque initiale et était alerte et sensible, mais les enquêteurs n’ont pas encore fourni de mise à jour sur son état, WESH signalé.

La mère des enfants a déclaré à la police qu’elle avait laissé le couple seul pendant quelques minutes pour vérifier le courrier et obtenir des bonbons d’un voisin pour eux.

Elle a dit qu’à son retour, elle avait rencontré le garçon en train de poignarder la fille dans le dos à plusieurs reprises avec un couteau de cuisine, en criant “Meurs! Meurs!”

La maman a réussi à lui attraper le couteau et il s’est enfui. Il a ensuite été retrouvé caché dans un hangar d’entretien.

Lorsque les détectives lui ont demandé pourquoi il l’avait fait, il a dit qu’il voulait la tuer et que cette pensée lui était entrée dans la tête deux jours plus tôt; il a dit qu’il avait essayé de faire sortir la pensée de sa tête mais qu’il ne pouvait pas.

Le garçon est accusé de tentative de meurtre au premier degré.

Lors de sa première comparution devant le tribunal mardi, un juge lui a ordonné de subir une évaluation psychiatrique et de rester en détention provisoire jusqu’à sa prochaine audience le 5 février.