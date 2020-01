2020-01-19 18:00:06

Octavia Spencer croit en ses rêves après avoir remporté un prix de la Guilde des producteurs et admet que ce fut une expérience tellement “humiliante” pour elle de remporter le prix Visionary.

La star de «Hidden Figures» a été récompensée par le Visionary Award lors de la cérémonie de samedi (18.01.20) et admet que c’était une expérience tellement «humiliante».

S’adressant à Entertainment Tonight, elle a déclaré: “Ils me connaissaient quand c’était des rêves, juste pour nous tous. Nous étions tous des rêveurs. Nous rêvions des mêmes rêves, et le fait que je sois ici, nous sommes dans le même voyage ensemble, et nous vivons la même chose, et c’est tellement humiliant. Vous ne pouvez pas gagner la course si vous n’y êtes pas, et c’est ce dont les gens doivent se souvenir. Vous ne pouvez pas simplement abandonner sur vos rêves, vous devez vous battre dur pour eux, même s’il faut 20 ans pour les réaliser. ”

Pendant ce temps, Octavia a précédemment avoué qu’elle transmettrait des avantages tels que des hôtels chics pour aider à financer ses films et que l’argent soit réinvesti dans le film.

Lorsqu’on lui a demandé si la production de projets était sa façon de se créer des opportunités à Hollywood, elle a répondu: “Si vous êtes impliqué dans un projet et qu’ils n’ont pas d’argent, je ne vous laisserai pas m’installer dans un hôtel cher quand nous avons encore d’autres acteurs que nous devons embaucher, alors remettez cet argent dans le pot et assurons-nous que nous obtenons des indemnités journalières pour ces autres personnes. Eux étant si gracieux de m’accorder ce crédit m’a fait savoir que, chaque fois que je si je l’avais à nouveau, ce ne serait pas un crédit de vanité. C’est généralement un crédit de vanité. Mais si mon nom y figure, je vais travailler, et je ne mets pas mon nom sur n’importe quoi. “

