Octavia Spencer: Il est important que Tom Hanks ait révélé un diagnostic de coronavirus

Selon Octavia Spencer, il est “important” que Tom Hanks et Rita Wilson partagent qu’ils ont attrapé le coronavirus pour aider les autres à se protéger.

L’actrice de 47 ans a envoyé au couple d’Hollywood – qui s’auto-isolent actuellement en Australie après leur diagnostic – ses prières après avoir rendu public leurs problèmes de santé, Octavia suggérant que cette décision rendra le grand public plus conscient de à quel point le virus est infectieux.

Elle a dit à ‘ET Canada’: “J’envoie des prières de rétablissement rapide à tous les deux. Je pense qu’il est important que Tom et Rita se prononcent parce qu’ils permettent aux gens de voir que cette maladie, ce virus, n’est pas discriminatoire et nous devrait nous protéger à tout prix. ”

Octavia a l’intention de s’auto-isoler dès que possible après avoir entendu la nouvelle du diagnostic de Tom et Rita.

Cependant, la star hollywoodienne a admis qu’elle s’inquiétait pour les personnes qui ne pouvaient pas se permettre de ne pas travailler pendant une période prolongée.

L’actrice primée – qui est actuellement à New York, où elle fait la promotion d’un projet – a déclaré: “Je m’isole littéralement une fois que nous en avons fini avec ça. Je n’ai pas besoin qu’ils me disent de prendre deux semaines. J’ai l’intention de verrouiller.

“Et mes pensées et mes prières vont aux gens qui vivent de chèque de paie à chèque de paie et l’économie se ferme.”

Octavia a exprimé sa sympathie aux personnes qui ont déjà perdu des membres de leur famille et des amis à cause du coronavirus.

La star de ‘Help’ a également souligné la nécessité de “s’instruire” et de “se protéger” mutuellement au milieu de la crise sanitaire, qui a semé le chaos dans le monde.

Elle a dit: “Mes pensées et mes prières vont aux personnes qui ont perdu des êtres chers, et je pense que nous devons être en sécurité là-bas, nous devons nous éduquer et nous devons nous protéger.”

