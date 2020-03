Octavia Spencer utilise le salut “ Black Panther ” de Marvel au milieu d’un coronavirus

Plus de célébrités promeuvent l’importance de se rassembler pour lutter contre le coronavirus que celles opposées à la mise en quarantaine. Non pas que quelques noms notables ne se soient pas déjà prononcés contre elle par souci de leurs libertés.

D’autres acteurs comme Octavia Spencer utilisent des moyens plus créatifs pour exprimer comment nous pouvons utiliser nos moyens de super-héros pour lutter contre ce virus.

Une grande partie de cela vient de la façon dont tout le monde peut se saluer sans faire de poignées de main ou de câlins. Tout le monde semble proposer ses propres méthodes, allant des simples bosses du coude aux bosses du pied égales.

Spencer a récemment utilisé les médias sociaux pour dire qu’elle utiliserait un geste de la main spécifique d’un film Marvel Cinematic Universe (MCU). C’est celui qui devrait sans doute être adopté par tous tout en faisant un clin d’œil à la culture pop pour être en avance sur la courbe.

Octavia Spencer empruntant le geste de la main à «Black Panther»

La croix de bras désormais emblématique «Wakanda Forever» est sans doute devenue aussi célèbre (sinon plus) que le symbole de la main «Live Long and Prosper» de Spock de Star Trek. Avec le symbole Wakanda provenant de Black Panther, sa culture pop à l’épreuve peut nous aider à surmonter les choses par une observation un peu plus astucieuse.

Il peut y avoir une certaine ironie à cela dans de nombreux films MCU donnant des repères sur la façon de vaincre le mal et où nous pourrions aller en tant que nation. Ironiquement, cependant, Coronavirus a pour le moment retardé la production des futurs spectacles et films Marvel.

Lorsque Spencer a posté, elle utiliserait le symbole “Wakanda Forever” pour saluer les gens sans se serrer la main, c’est devenu un grand succès sur Instagram. J’espère que son message sur le post a été pris à cœur: “Ma poignée de main pour les prochains mois.” Certains pourraient toutefois considérer cela comme un vœu pieux. Très probablement, le monde devra l’utiliser pendant plus de trois mois.

Le symbole «Wakanda Forever» ne doit-il être utilisé que pour signifier pouvoir noir / solidarité?

De nombreux Afro-Américains ont adopté ce symbole pour représenter la solidarité des Noirs pendant les temps difficiles. Considérant que le racisme a été exposé comme un problème plus grave que certains ne voudraient l’admettre, l’utilisation du symbole renvoie au poing levé par les Black Panthers à la fin des années 1960.

Le symbole de Wakanda a un aspect plus convaincant. Son utilisation strictement pour désigner la solidarité noire est un sujet de débat. Le fait que Spencer l’affiche en tant que symbole universel peut montrer l’un des aspects positifs de la lutte contre le coronavirus.

Une partie de cela peut venir de l’effacement des lignes raciales pour prouver que tout le monde est dans ce groupe plutôt qu’un mouvement politique. Si certains tentent de le rendre politique de toute façon, l’augmentation des cas de virus peut forcer tout le monde à se regrouper.

Garder une distance sociale est déjà important sur ce front, même si certains n’y adhèrent pas. Quel que soit le symbole de la main que l’on utilise, cela aidera. Quoi qu’il en soit, sachant que tout le monde peut utiliser «Wakanda Forever» prouvera à quel point nous sommes tous liés.

Est-ce que la pression d’Octavia Spencer pour différents symboles de main fonctionnera avec tout le monde?

Il semble que la plupart des Américains coopèrent pour ne pas se serrer la main. Parfois, il y a des histoires de ceux qui oublient et se serrent la main de toute façon par habitude.

Faire en sorte que Spencer présente le symbole «Wakanda Forever» – même si elle n’était pas dans le film – est une offre pour le rendre universel plutôt que de signifier autre chose politique. Si quelqu’un veut dresser une liste des avantages du Coronavirus, c’est peut-être l’un d’entre eux après des années de complaisance.

Pouvoir effacer des lignes en utilisant des symboles et des procédures autrefois réservés à des personnes spécifiques fera du monde un endroit plus connecté. Au moins, la plupart des acteurs peuvent regarder en arrière à cette époque surréaliste et dire qu’ils ont joué leur rôle pour que cela se produise.