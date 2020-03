Odessa Carey a coupé la tête de sa mère et l’a transportée dans un sac non reconnu coupable de meurtre

Une femme qui a coupé la tête de sa mère et l’a portée dans un sac n’a pas été reconnue coupable de meurtre.

Odessa Carey, 36 ans, a matraqué sa mère de 73 ans – également Odessa Carey – à mort avec un maillet, avant de la décapiter avec des couteaux et des ciseaux et de lui enlever le cerveau.

Jeudi, elle a été condamnée à une ordonnance d’hospitalisation, après que le juge de son procès a ordonné au jury de ne pas rendre un verdict de culpabilité ou non, mais de savoir s’ils l’avaient ou non trouvée responsable de la mort de sa mère – ce qu’ils ont fait.

Odessa, qui souffre de schizophrénie paranoïaque, a été jugée trop malade pour plaider coupable à l’accusation initiale de meurtre, si bien qu’un procès des faits a eu lieu à la place.

Le procès a entendu des détails horribles sur le meurtre dans le Northumberland au Royaume-Uni; en avril, la police a trouvé le corps sans tête d’Odessa Sr chez elle, tandis que sa tête a été trouvée dans une taie d’oreiller à l’intérieur d’un sac à provisions réutilisable sous l’évier de la cuisine de la maison d’un ami.

Ils ont trouvé Odessa Jr dans le grenier de cette maison.

La police n’a appris ce qui s’est passé qu’Odessa a visité un lotissement appartenant à un ami de son défunt père, les mains et les bras couverts de sang, portant un sac à provisions.

Devant le propriétaire du lotissement, elle a retiré une tête humaine du sac et l’a embrassée sur le front.

Le procès a appris que, faute de téléphone, le propriétaire du lot n’avait pas appelé la police. Au lieu de cela, il est allé au pub et en a parlé à quelqu’un, qui à son tour a informé les autorités.

S’adressant à Odessa, le juge Paul Sloan a décrit ce qui s’est passé lorsqu’elle a tué sa mère le 6 avril.

“Alors qu’elle était sur son lit dans sa chambre, à un moment où vous étiez probablement dans un état délirant, vous l’avez attaquée avec un maillet. Elle a essayé de se protéger contre les coups en levant les mains pour protéger son visage”, a-t-il dit, par ChronicleLive.

“Vous avez continué à la frapper avec le maillet, au moins huit coups ont été frappés à la tête et au visage, provoquant des blessures catastrophiques – de multiples fractures du visage et du crâne, des saignements autour du cerveau et des dommages au cerveau lui-même. après une courte période de survie, à la mort d’Odessa Carey. “

Il a déclaré que la fille allait ensuite à ses occupations, en retirant de l’argent d’une banque et en achetant du cidre de poire deux fois, avant de retourner à la maison pour couper la tête de sa mère avec un couteau et des ciseaux, puis de prendre la tête des toilettes pour retirer le cerveau.

S’adressant aux jurés, le juge a déclaré que l’accusé ne croyait même pas que la victime était sa mère.

“Les éléments de preuve que j’ai entendus avant votre audition confirment que l’accusé est profondément psychotique”, leur a-t-il dit, selon Métro.

“Il est probable qu’un diagnostic soit celui de la schizophrénie. Elle souffre de croyances délirantes paranoïaques. Elle ne croit pas que le corps soit celui de sa mère. Elle est gravement malade, jusqu’à présent, toutes les tentatives de traitement n’ont pas abouti.” “

Il a dit que lorsque l’accusation de meurtre lui a été portée, elle a répondu “Pas ma maman, quelqu’un d’autre.”

Après son audition, elle a également demandé: “Pourrait-on enquêter sur le fait que ma mère a disparu il y a quatre ans?”

Au cours du procès, il est apparu qu’Odessa souffrait de problèmes de santé mentale depuis l’âge de six ans et qu’elle avait cessé de prendre ses médicaments dans les semaines précédant le meurtre.

Après que le jury l’a jugée responsable du meurtre, Jude Sloan leur a dit: “La conclusion selon laquelle vous êtes retourné n’entraîne pas de punition, ce ne serait pas approprié. Ce qui est approprié, ce sont des mesures sont mises en place pour poursuivre les efforts pour la traiter et ont également mis en place des mesures pour assurer la protection du public. “

Il a condamné Carey à une ordonnance d’hospitalisation, avec restrictions, soulignant qu’elle n’avait pas été condamnée pour une infraction pénale et n’avait pas été reconnue coupable.

“Vous représentez un risque très considérable si vous êtes en liberté”, lui a-t-il dit. “Il est nécessaire pour la protection du public contre un préjudice grave que vous fassiez l’objet d’une ordonnance de restriction, c’est-à-dire soumis à des restrictions spéciales avant de pouvoir quitter l’hôpital.”

