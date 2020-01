Offre Disney de la duchesse Meghan

La duchesse Meghan a signé un accord de voix off avec Disney, en échange d’un don à un organisme de bienfaisance éléphant.

La duchesse Meghan a signé un accord de voix off avec Disney.

L’ancienne actrice, qui a cessé d’agir lorsqu’elle s’est fiancée au prince britannique Harry en 2017, a signé un accord pour travailler avec Disney en échange d’un don à un organisme de bienfaisance éléphant, selon le Times.

Meghan, 38 ans, aurait enregistré sa voix off en novembre, avant qu’elle et Harry, 35 ans, ne quittent le Royaume-Uni pour une pause de six semaines au Canada avec leur fils Archie.

La nouvelle de l’accord intervient après que le couple a récemment annoncé son intention de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Plus tôt cette semaine, les Sussex – le prince Harry et la duchesse Meghan – ont dévoilé un tout nouveau site Web à la suite de leur annonce, qui détaille les plans de leur “nouveau modèle de travail” alors que le couple a l’intention de passer à un “nouveau rôle progressif”.

Le site Web explique la nouvelle politique du couple en matière de relations avec les médias, tout en examinant l’avenir de leurs œuvres de bienfaisance et en expliquant comment ils seront financés.

À un moment donné, le site explique: “En vertu de la structure et des modalités de financement actuelles, il leur est interdit de gagner un revenu sous quelque forme que ce soit.”

Le nouveau système leur permettra de renoncer à leurs revenus de subventions souveraines – qui proviennent de l’argent que la reine reçoit des contribuables chaque année – et de gagner de l’argent à la place grâce à des accords commerciaux et à des œuvres caritatives.

Sussexroyal.com a noté que Harry et Meghan “apprécient la possibilité de gagner un revenu professionnel, ce qui leur est interdit dans la structure actuelle” – bien qu’ils continueront de s’établir à Frogmore Cottage avec la permission de la reine et que les contribuables financeront leur sécurité.

Le site Web détaillé aborde également les changements dans leur approche des médias, notamment en s’éloignant du système de la “ rotation royale ” et en offrant un accès aux médias invités, ainsi qu’en proposant des informations via leurs propres canaux et communications officiels.

.