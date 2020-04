Offset perd son grand-oncle face au coronavirus

2020-04-20 09:30:07

Le rappeur Offset a perdu son grand-oncle à cause d’un coronavirus.

Le grand-oncle d’Offset est décédé d’un coronavirus.

Le rappeur de 28 ans a révélé les nouvelles déchirantes sur les réseaux sociaux ce week-end et a demandé à ses fans de “prier” pour sa famille pendant une période aussi difficile.

Prenant à son histoire Instagram, il a écrit: “Smfh ce corona s ** t fait tué mon grand oncle … Rip oncle jerry damn man (sic)”

Il a ensuite partagé une photo d’une veste avec une croix cousue, ajoutant: “Priez pour ma famille”

Ce triste décès survient après que Offset ait récemment admis qu’il ne voulait pas d’un autre bébé avec sa femme Cardi B – qu’il a épousée en septembre 2017 – pour le moment parce qu’il voulait qu’elle “reste concentrée” sur sa musique.

La fille couplée a accueilli Kulture Kiari dans le monde en juillet 2018, et la star de Migos a expliqué qu’il n’était pas prévu d’agrandir leur famille pour le moment parce que son partenaire était occupé à travailler sur son deuxième album.

Interrogé sur la possibilité d’un bébé numéro deux, il a répondu: “Non, je veux [Cardi] pour rester concentré. Elle est sur son album. Je ne pense pas que ce serait juste pour ses fans ou sa carrière. Alors non, pas maintenant.

“Laissez-la sortir son deuxième album et faites-lui une grande tournée derrière cela et déployez ses ailes un peu plus. Elle n’est pas nouvelle, mais elle est nouvelle.”

Pour l’instant, Offset et le hitmaker “ I Like It ” aiment la vie de parents de Kulture, âgé de 21 mois, alors qu’il se réjouissait de la capacité du tot à parler en espagnol et en anglais.

Il a révélé: “Elle parle en espagnol et en anglais. Le père de Cardi ne parle pas anglais et tout son côté de la famille parle [mostly] Espagnol. … [Kulture] dit certaines choses, comme “Venez ici” en espagnol. “Ven, ven, ven, ven.” ”

Et le jeune a déjà commencé à montrer plus de sa personnalité, qui comprend un amour pour les voitures.

Son fier père a ajouté: “Elle veut toujours en avoir un. Elle veut toujours pouvoir conduire [and] monter dans sa petite voiture chaque fois qu’elle la voit. Elle les aime et je sais que cela vient de moi. “

Mots clés: Offset, Cardi B

