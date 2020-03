Olga Kurylenko se sent «complètement bien»

2020-03-23 ​​07:30:05

Olga Kurylenko s’est “complètement rétablie” du coronavirus et une légère toux est son dernier symptôme.

Olga Kurylenko s’est “complètement rétablie” du coronavirus.

L’actrice de 40 ans a révélé la semaine dernière qu’elle avait contracté la maladie respiratoire mais qu’elle se sent maintenant “totalement bien” et qu’elle est pratiquement exempte de symptômes.

Olga a partagé une photo d’elle portant un masque alors qu’elle embrassait son fils de quatre ans, Alexander – qu’elle a avec son ancien partenaire Max Benitz – devant une cheminée et a écrit sur Instagram: “‘Bonne fête des mères! # Fête des mères PS I ont complètement récupéré.

“Pour récapituler: pendant une semaine, je me suis senti assez mal et j’étais principalement au lit, endormi, avec une forte fièvre et de forts maux de tête.

«La deuxième semaine, la fièvre avait disparu mais une légère toux est apparue et je me sentais très fatiguée. À la fin de la deuxième semaine, je me sentais très bien.

“La toux a presque disparu, même si je tousse toujours le matin, mais elle disparaît complètement pour la journée!

“Je vais bien! Et maintenant je profite juste de ce temps pour réfléchir à beaucoup de choses et passer mon temps avec mon fils.”

La star de «Quantum of Solace» a exhorté ses partisans à prendre «au sérieux» les directives concernant la pandémie et la distanciation sociale alors qu’elle révélait son diagnostic positif la semaine dernière.

Elle avait précédemment partagé sur Instagram: “Enfermé à la maison après avoir été testé positif pour le coronavirus. Je suis en fait malade depuis près d’une semaine maintenant. La fièvre et la fatigue sont mes principaux symptômes. Prenez soin de vous et prenez cela au sérieux! (Sic ) ”

Cependant, Olga a révélé quelques jours plus tard qu’elle “se sentait mieux” et n’avait plus de température.

Elle a écrit: “Bonjour à tous! Je me sens mieux aujourd’hui. Ma fièvre a disparu! J’entends que les gens ne savent pas où je suis actuellement. Je suis à Londres!

“Comment savoir si c’est un coronavirus et pas seulement une grippe? J’ai fait un test pour le coronavirus qui est revenu positif. Quels sont les médicaments prescrits par les médecins comme traitement? AUCUN! On m’a dit de prendre du paracétamol au cas où ma fièvre serait trop élevée et si j’avais trop mal (sic). “

