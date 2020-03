Olga Kurylenko se sépare de son petit ami

2020-03-21 09:30:07

Olga Kurylenko et son petit ami Ben Cura se sont séparés en raison de leur carrière bien remplie.

Olga Kurylenko s’est séparée de son petit ami.

L’actrice de 40 ans – qui a révélé la semaine dernière qu’elle souffrait du coronavirus – a également été confrontée à la rupture de sa relation avec l’acteur argentin Ben Cura, 31 ans.

Cependant, on pense que la paire s’est séparée avant qu’Olga ne tombe malade.

Une source a déclaré à la rubrique Eden Confidential du journal Daily Mail: “Ils voulaient que cela fonctionne, mais cela s’est avéré trop difficile, leur travail les tirant dans des directions différentes.

“Olga va rebondir, cependant, comme toujours.”

La beauté brune – qui a un fils de quatre ans, Alexander Max Horatio, avec son ancien partenaire Max Benitz – avait lutté contre le virus à la maison après que des médecins de Londres lui aient dit de s’isoler pour l’empêcher de propager la maladie.

Elle avait précédemment partagé sur Instagram: “Enfermé à la maison après avoir été testé positif pour le coronavirus. Je suis en fait malade depuis près d’une semaine maintenant. La fièvre et la fatigue sont mes principaux symptômes. Prenez soin de vous et prenez cela au sérieux! (Sic ) ”

Cependant, elle a révélé plus tôt cette semaine qu’elle “se sentait mieux” et qu’elle n’avait plus de température.

Elle a écrit: “Bonjour à tous! Je me sens mieux aujourd’hui. Ma fièvre a disparu! J’entends que les gens ne savent pas où je suis actuellement. Je suis à Londres!

“Comment savoir si c’est un coronavirus et pas seulement une grippe? J’ai fait un test pour le coronavirus qui est revenu positif. Quels sont les médicaments prescrits par les médecins comme traitement? AUCUN! On m’a dit de prendre du paracétamol au cas où ma fièvre serait trop élevée et si j’avais trop mal (sic). ”

Mots clés: Olga Kurylenko

