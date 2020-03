Olga Kurylenko teste positif pour le coronavirus

2020-03-16 09:30:07

La star de «Quantum of Solace» Olga Kurylenko a été testée positive pour le coronavirus.

L’actrice de 40 ans – qui est surtout connue pour avoir joué dans “ Quantum of Solace ” en 2008 – a exhorté ses fans à prendre la pandémie au sérieux après avoir révélé via les réseaux sociaux qu’elle avait été frappée par le virus.

À côté d’une image d’une fenêtre à l’intérieur de sa maison, Olga a écrit sur Instagram: “Enfermée à la maison après avoir été testée positive pour le coronavirus. Je suis en fait malade depuis près d’une semaine maintenant. La fièvre et la fatigue sont mes principaux symptômes. vous-même et prenez cela au sérieux! (sic) ”

Un autre acteur hollywoodien, Tom Hanks, a récemment révélé qu’il prenait les choses “un jour à la fois” après son diagnostic de coronavirus.

L’acteur de 63 ans et sa femme Rita Wilson sont entrés en isolement après avoir été diagnostiqués avec le virus en Australie, et Tom a ensuite pris sur Instagram pour livrer une mise à jour de leur situation de santé.

Parallèlement à une photo de lui-même et de Rita, Tom a écrit: “Bonjour les amis. @Ritawilson et je tiens à remercier tous ceux qui sont ici en bas qui prennent si bien soin de nous. Nous avons Covid-19 et sommes isolés, donc nous ne le diffusons pas. à quelqu’un d’autre. Il y a ceux pour qui cela pourrait conduire à une maladie très grave. Nous le prenons un jour à la fois. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour surmonter cela en suivant les conseils d’experts et prendre soin de nous et les uns des autres, non? Rappelez-vous, malgré tous les événements actuels, il n’y a pas de pleurs au baseball. Hanx (sic) ”

Tom était sur la Gold Coast avec sa femme, travaillant à la pré-production du biopic sans titre Elvis Presley de Baz Luhrmann, quand il a été frappé par la maladie.

Annastacia Palaszczuk, Premier ministre du Queensland et ministre du Commerce, a par la suite déclaré que l’acteur passait un “moment merveilleux” en Australie avant de recevoir un diagnostic de coronavirus.

Annastacia a partagé: “Tom a passé un merveilleux moment sur la Gold Coast et nous sommes tellement chanceux d’avoir Tom dans le Queensland.

“Ces gens qui sont entrés en contact très étroit avec lui ces derniers jours et ce qu’ils vont faire maintenant, c’est que nos experts travailleront en étroite collaboration avec lui, avec Baz et tout l’équipage et ensuite ils s’isoleront d’eux-mêmes ‘ai été dans cette proximité. “

