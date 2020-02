Oliver Jackson-Cohen explique comment «The Invisible Man» a obtenu une mise à jour incroyablement pertinente

Lorsqu’un nouveau redémarrage, remake ou même prequel est annoncé, la première question est – ou du moins devrait être – “Pourquoi maintenant?”

Alors que Universal Pictures a peut-être hésité à répondre à cette question en ce qui concerne leur tentative ratée de lancer l’univers sombre avec “The Mummy” de Tom Cruise en 2017, “The Invisible Man” est un film conçu pour un public de 2020.

Écrit et réalisé par Leigh Whannell – qui a écrit les trois premiers films “Saw” et les films “Insidious” – ce redémarrage suit Cecilia d’Elisabeth Moss alors qu’elle affronte une force invisible après la mort mystérieuse de son ex abusif, joué par “The Haunting of Hill House” alun Oliver Jackson-Cohen. Alors que les attaques contre Cecilia s’intensifient, de moins en moins de gens la croient, un récit familier à mesure que la sensibilisation à la prévalence de l’éclairage au gaz et les cris de “croient les femmes” augmentent.

“Je pense que ce que Leigh a fait avec ‘The Invisible Man’ est vraiment incroyable et vraiment très important”, a déclaré Jackson-Cohen à TooFab. “Si vous allez prendre la propriété” The Invisible Man “, c’est la façon de le faire. Vous en faites une histoire de caractère. Le nœud de l’histoire de la violence domestique, d’une femme demandant de l’aide et se faisant dire qu’elle est folle, c’est une prémisse géniale pour un film et je pense que c’est important … surtout avec ce qui s’est passé ces deux dernières années. “

Ce serait, bien sûr, la montée des mouvements #MeToo et Time’s Up, qui ont tous deux été lancés après que des allégations de viol et d’inconduite sexuelle ont été portées contre Harvey Weinstein. Cette semaine, Weinstein a été reconnu coupable d’agression sexuelle criminelle et de viol au troisième degré, tandis que de nombreux autres dans l’industrie ont été dénoncés pour leur comportement.

“Le mouvement #MeToo s’est produit, puis Time’s Up et l’inquiétude est que parfois ces choses deviennent à la mode et deviennent une tendance, puis les gens avancent et cela continue”, a-t-il poursuivi. “Et il est donc important que nous continuions à diffuser ces histoires dans le monde et cela devient un miroir d’une manière pour que la société se regarde.”

Pour rechercher son rôle d’Adrian Griffin et sa relation abusive avec Cecilia, l’acteur a lu de nombreuses interviews de femmes sur “les différents degrés de manipulation émotionnelle et d’abus”. Ce faisant, il a appris que «parfois l’aspect psychologique peut être plus dommageable» pour les victimes, ce qu’il pense que le film gère «d’une manière vraiment respectueuse, qui n’est pas exploitable».

“Il a réussi à faire un film qui est aussi très excitant”, a-t-il ajouté à propos du réalisateur Whannell, “mon chapeau lui vient.”

Jackson-Cohen, Whannell et Moss ont travaillé dur pour vraiment comprendre les histoires de leurs personnages, s’asseyant ensemble pendant quelques jours pour tout étoffer. Selon l’acteur, le réalisateur lui a dit que son script était “à 80% terminé” quand lui et Moss se sont inscrits – et a ajouté “C’est pourquoi je vous engage, et c’est pourquoi j’engage Lizzie, nous le finissons ensemble.”

“Même si vous ne le voyez pas dans le film, nous avons estimé qu’il était très important que nous trois soyons très, très clairs sur ce qui s’était passé auparavant, à quoi ressemblait cette dynamique”, a ajouté Jackson-Cohen. “Il y a ce genre de menace qui suit tout au long du film parce que nous sommes si clairs sur l’intention, nous sommes si clairs sur ce qui s’est passé.”

“Nous nous sentions responsables de raconter l’histoire”, a-t-il poursuivi. “Et cette histoire particulière de Cecilia et Adrian et la dynamique de la maltraitance qui se poursuit aussi honnêtement que possible.”

La star de “Hill House” a comparé ce que Whannell a fait à la façon dont Mike Flanagan a mis à jour le roman de Shirley Jackson pour Netflix, disant qu’ils ont tous les deux trouvé un moyen de prendre un conte connu et de le tourner complètement “sur sa tête” pour le rendre “incroyablement pertinent. ” Il a ajouté: “Si nous manquons d’idées à Hollywood, nous devons vraiment embaucher des gens intelligents” pour repenser ce qui existe.

Jackson-Cohen n’est pas nouveau dans les adaptations. Avant “Hill House” et son dernier projet, il a également joué dans la série éphémère “Dracula” de NBC et a joué une version mise à jour de l’épouvantail sur “Game of Thrones” -y “Emerald City” de la série NBC “Emerald City”. Admettre certains de ses travaux passés “n’ont pas été de grandes itérations” de leur matériel d’origine, essayer de mettre un nouveau tampon sur une propriété connue est quelque chose dans lequel “il a toujours sauté à bras ouverts”.

Il a dit qu’il n’avait aucune hésitation à mettre à jour “Invisible Man”, en partie parce qu’il n’avait aucune idée que c’était en fait ce pour quoi il signait en premier lieu.

“En fait, si je suis parfaitement honnête, je n’avais pas réuni deux et deux que c’était ‘The Invisible Man’ parce que c’était une histoire tellement originale, parce que c’était une histoire tellement axée sur les personnages”, a-t-il expliqué. “Il y avait une sorte de monstre, des potions … mais je ne m’en suis pas rendu compte jusqu’à ce qu’ils annoncent que je le jouais et soudain, mon téléphone est devenu fou. C’est à ce moment-là que je l’ai assemblé. d’écrire quelque chose qui a entièrement tiré la laine sur mes yeux. “

Si ce film devient un succès – et avec des projections d’ouverture le week-end autour de 20 millions de dollars contre un budget de 7 millions de dollars, il devrait l’être – attendez-vous à ce que Universal avance à plein régime avec plus de films de monstres. Le réalisateur de “Bridesmaids” Paul Fieg travaille sur un film intitulé “Dark Army”, tandis qu’Elizabeth Banks est attachée pour écrire / diriger / jouer dans “The Invisible Woman”. Universal travaille également sur “Monster Mash”, basé sur la chanson du même nom, et parle d’une nouvelle “Bride of Frankenstein” ne mourra tout simplement pas.

“Je veux être dans chacun d’eux”, déclare Jackson-Cohen. “C’est ce que je vais faire, je vais prendre Universal à part et dire que je veux être dans chaque single … Je veux jouer chacun de vos monstres.”

Quant à celui qu’il a hâte de voir obtenir une mise à jour: “Dr Jekyll et M. Hyde.”

“Je pense que c’est un sujet fascinant et plus précisément si vous allez le mettre à jour, il s’agira d’un trouble de la personnalité”, a-t-il déclaré. “Je pense que ce serait tellement fascinant. La schizophrénie et toutes ces choses – similaires à ce qu’ils ont fait avec Joker – je pense que cela pourrait être un film fascinant.”

“The Invisible Man” en salles sortira en salles le vendredi 28 février.