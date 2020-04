Olivia Munn: Je n’ai jamais rêvé de me marier

2020-04-11 11:30:06

La star hollywoodienne Olivia Munn a révélé qu’elle n’avait jamais rêvé de se marier.

Olivia Munn n’a jamais rêvé de se marier.

L’actrice de 39 ans – qui sortait auparavant avec la star de la NFL Aaron Rodgers – a révélé que l’idée de se marier l’avait toujours un peu angoissée.

Elle a dit au podcast “The Big Ticket With Marc Malkin”: “Je n’ai jamais été cette fille [who dreamed about her wedding].

“Et j’entendrai parler d’amis qui l’ont fait, et je n’ai jamais été la personne du genre:” Oh, j’ai hâte de me marier. Voilà à quoi ça va ressembler, à quoi ressemblerait ma bague. ” Je n’en ai pas vraiment.

“L’idée de me marier m’a toujours un peu fait … Ça me donne … Je ne sais pas à quoi sert ce mot … Je me dis:” Il fait chaud ici, non? ” C’est comme, ‘Vraiment?’ … Ouais, j’ai juste envie de choisir une personne pour toujours. ”

La beauté brune a également révélé qu’elle trouvait la plupart des mariages un peu “ennuyeux”.

Elle a dit: “Vous savez ce qui est drôle, c’est que je ne suis allée, je veux dire, que quatre mariages dans ma vie. Peut-être cinq au total. Certainement pas plus d’une main.

“Mais les mariages auxquels je suis allé, je trouve ennuyeux. Je pense toujours que c’est intéressant dans les mariages: j’ai l’impression que la partie mariage est vraiment pour celui qui les marie parce que vous ne voyez que l’arrière de la tête de vos amis.”

Pendant ce temps, Olivia avait précédemment révélé qu’elle se sentait “sans valeur” après une mauvaise rupture.

L’actrice a également admis qu’elle ne s’était pas rendu compte qu’elle “marchait sur des œufs” pendant la romance avec l’homme sans nom.

Elle a dit: “Nous étions dans des eaux calmes depuis longtemps, c’est toujours des eaux calmes. Et puis tout à coup le bateau a chaviré …

“Je pense que beaucoup de femmes et d’hommes qui sont dans des relations sont comme ça où, vous savez, vous marchez simplement sur des coquilles d’œufs et vous êtes juste heureux à chaque fois que c’est comme si vous pouviez respirer un peu, même si vous ne le faites pas” Je ne sais pas que vous avez, vous savez, un parpaing sur votre poitrine tout le temps. “

Mots clés: Olivia Munn, Aaron Rodgers

