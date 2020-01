Olivia Munn pleure Kobe Bryant, projet Granity Studios

Olivia Munn rendu hommage à Kobe Bryant après sa mort, révélant qu’ils travaillaient ensemble sur un projet pour ses studios Granity et étaient censés se rencontrer cette semaine.

L’actrice a honoré Bryant sur Instagram dimanche soir, après la légende du basket-ball, sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes ont été tué dans un accident d’hélicoptère ce matin.

“Kobe. Tu étais une amie si merveilleuse,” commença-t-elle. “Toujours positive et réfléchie et solidaire et fiable et donc, tellement brillante. L’une des âmes les plus brillantes que j’ai jamais vues et je suis absolument dévastée par cela.” “⁣ ⁣

“Nous étions censés nous réunir cette semaine pour réfléchir à d’autres parties du monde épique que vous créez aux Granity Studios.” elle a continué. “Vous étiez en train de créer un tout grand monde à partir de rien – des continents aux océans et des rivières aux arbres et même les feuilles sur les arbres.”

Les studios Granity, fondés à Kobe, sont décrits comme “une entreprise de contenu original axée sur la création de nouvelles façons de raconter des histoires autour du sport. Des histoires conçues pour divertir, en réunissant éducation et inspiration”. La société a travaillé sur des podcasts, des livres et des films d’animation, dont le “Dear Basketball”, oscarisé.

“La dernière fois que nous avons parlé, je vous ai dit mon idée de la composition du ciel nocturne. J’ai été inspirée par mes amis qui ont perdu leur fille de 4 ans à cause du cancer”, a poursuivi Munn. “En expliquant à leur fille cadette ce qui s’est passé, au lieu de dire que sa sœur était morte, ils lui diraient que” Billie est devenue une star “. À ce jour, si vous lui demandez où est sa sœur, elle dira ‘Billie étoile.’ “

“Étoile” est le français pour star.

“Nous voulions aider les enfants à avoir moins peur de la mort et raconter des histoires de toutes les petites et grandes stars”, a-t-elle ajouté. “Et maintenant tu es l’un d’eux. 😞⭐️”

Elle a terminé son poste en envoyant son amour à l’épouse de Bryant, Vanessa, et à leurs trois autres filles. “Reste amoureuse mon ami,” ajouta-t-elle, “je te chercherai dans le ciel.”

En 2019, Bryant a dévoilé son travail chez Granity. “J’aime le faire”, a-t-il déclaré Forbes à l’époque. “J’ai eu la chance de me retirer du jeu et de trouver quelque chose que j’aime faire, et c’est l’art de raconter des histoires. Rien de tel que d’avoir une page blanche et de décrire une histoire, un monde, un personnage. À quoi cela ressemblera-t-il? , comment cela se fait-il? “

Il a ajouté: “Il n’y a rien de plus amusant pour moi que de faire ça.”