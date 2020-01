2020-01-27 21:30:03

Olivia Munn travaillait avec Kobe Bryant pour aider les enfants à “avoir moins peur de la mort” avant son décès tragique dimanche (26.01.20).

La légende du basket-ball n’avait que 41 ans lorsque lui, sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes ont été tués dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie.

Et au milieu des célébrités rendues hommage à la star de la NBA, l’actrice Olivia a révélé qu’elle s’était associée à Kobe peu avant sa mort pour travailler sur un nouveau projet qui aiderait la jeune génération.

Dans un hommage touchant sur Instagram, Olivia a écrit: Kobe. Tu étais un merveilleux ami. Toujours positif et attentionné et solidaire et fiable et si brillant. L’une des âmes les plus brillantes que j’ai jamais vues et je suis absolument dévasté par cela.

“Nous étions censés nous réunir cette semaine pour réfléchir à d’autres parties du monde épique que vous créiez aux Granity Studios. Vous créiez un tout grand monde à partir de zéro – tout, des continents aux océans et des rivières aux arbres et même aux feuilles. sur les arbres. (sic) ”

La star de 39 ans a envoyé son amour à la veuve de Kobe Vanessa Bryant et à leurs trois autres filles – Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et Capri, 7 mois – et a dit qu’elle chercherait Kobe “dans le ciel”.

Elle a poursuivi: “La dernière fois que nous avons parlé, je vous ai dit mon idée de la composition du ciel nocturne. J’ai été inspirée par mes amis qui ont perdu leur fille de 4 ans à cause du cancer. En expliquant à leur plus jeune fille ce qui s’est passé, au lieu de dire que sa sœur était morte, ils lui diraient que “Billie est devenue une star”. À ce jour, si vous lui demandez où est sa sœur, elle répondra «Billie étoile».

“Nous voulions aider les enfants à avoir moins peur de la mort et raconter des histoires de toutes les petites et grandes stars … Et maintenant vous êtes l’un d’eux. Envoyer tout mon amour à Vanessa et à vos filles. Restez amoureux mon ami Je vais te chercher dans le ciel. (Sic) ”

Kobe et Gianna étaient censés se rendre à l’Académie Mamba pour une pratique de basket-ball lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé, tuant tout le monde à bord.

