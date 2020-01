Olivia Palermo dit que la ville était complètement bidon

Nous sommes à 10 ans de la fin des MTV “La ville,” mais star Olivia Palermo est toujours bouleversée par son montage.

Le spectacle, un spin-off de “Les collines” (qui était un spin-off de “Laguna beach”), tournait autour Port de Whitney alors qu’elle déménageait à New York pour travailler pour Diane von Furstenberg. Là, elle était employée aux côtés de Palerme, qui était considérée comme la “mauvaise fille” du spectacle.

Ses problèmes avec l’émission remontent à des années maintenant, mais ont été réitérés dans un nouveau profil pour le New York Times.

“Celui qui était assis dans cette salle de montage était très doué pour créer un humain dont j’étais l’opposé polaire”, a-t-elle déclaré à la publication. Lorsque le journaliste a rétorqué que toutes les émissions de téléréalité étaient quelque peu organisées, Palerme a doublé.

“Non, non, non,” continua-t-elle. “C’était complètement faux. Il n’y avait rien de réel dans cette émission. À part nos prénom et nom. Rien. Absolument zéro.”

Dans des interviews précédentes, Palerme a exprimé ses regrets et son indignation sur la façon dont elle a été décrite dans la série. “Je pense que depuis le début de ma carrière … être à la télévision … c’était complètement – c’était juste ridicule, ce n’était pas moi du tout”, a-t-elle déclaré New York Post.

Même lorsque l’émission était toujours diffusée, elle a dit à la LA Times c’était “un peu décevant” de la voir éditer. “Je suis une personne beaucoup plus gentille, beaucoup plus décontractée et détendue, pas sérieuse comme on me le montre”, avait-elle déclaré à l’époque. “Ils ne peuvent utiliser autant de séquences qu’en 30 minutes, donc je pense qu’ils les réduisent vraiment et parfois ça ne sort pas exactement comme je le voudrais.”

Au cours de la décennie qui a suivi la fin du salon, Palerme est devenue une influenceuse de mode, un modèle et un partenaire pour un certain nombre de marques. Elle a sorti une collection avec Karl Lagerfeld en 2019 et a son propre label, The Olivia Palermo Collection, qui sortira plus tard cette année.