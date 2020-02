Olivia Wilde dit ce que les actrices devraient exiger dans les scènes de sexe

Olivia Wilde a fait les gros titres de sa comédie acclamée par la critique Booksmart. De nombreux critiques ont estimé que Wilde faisait partie d’une nouvelle génération passionnante de réalisatrices. Voici ce qu’elle avait à dire sur les scènes de sexe et les femmes dans l’industrie.

Olivia Wilde et Hollywood scènes de sexe

Selon Yahoo! Divertissement, Wilde a déclaré: «J’ai appris que de nombreuses parties du système que nous acceptons juste pour être vraies, la façon dont un plateau de tournage fonctionne, la hiérarchie et la façon dont il existe sont en fait quelque chose – c’est quelque chose que nous avons plus de contrôle que nous ne le supposons. . Donc, quand je suis monté sur un plateau, c’est comme, d’accord, je dirige enfin ce vaisseau. “

Elle a ajouté: “Dois-je le diriger de la même manière que j’ai vu les gars le faire? Ou puis-je faire mon propre truc? Je peux faire mon propre truc. Je vais donc changer la façon dont cela fonctionne habituellement. “

Elle a poursuivi: «Je pensais, d’accord, je vais enfin enseigner à tout le monde ce qu’un ensemble fermé signifie. “Et j’ai dit à nos actrices qui font cette scène intime:” Quand vous serez sur votre prochain plateau de tournage, je veux que vous demandiez ce que je vous montre aujourd’hui. “”

Elle espère que l’expérience a été transformatrice pour les actrices. «Cela demande beaucoup d’efforts, mais c’est un exemple de fournir un exemple de la façon dont les choses peuvent être et de dire à ces actrices: ‘Maintenant, partez et exigez cette nouvelle norme.» Elle a ajouté: «J’ai adoré l’opportunité d’utiliser ce que j’ai appris. et d’en faire également un meilleur environnement pour les acteurs. »

Communiquer en tant que réalisatrice

Selon Yahoo! Divertissement, elle a également évoqué la communication avec les acteurs. «Vous pouvez être très clair et direct, mais je pense que les gens l’apprécient vraiment parce qu’ils sentent que ces limites sont en place et qu’elles sont protégées. Je pense que vous pouvez toujours expliquer pourquoi: pourquoi vous leur demandez de travailler plus fort, pourquoi vous avez besoin que cette chose soit différente et pour choisir ces batailles. »Elle a ajouté que, pour les femmes réalisatrices,« la peur d’être une garce est une vraie chose.”

Yahoo! Entertainment rapporte également que Wilde critique la façon dont le cinéma est perçu. “Nous sommes habitués à ce récit de ce jeune gars de l’école de cinéma qui pourrait être le prochain Steven [Spielberg]. Il n’y a pas autant de gens avec qui dessiner…. les femmes, qui ont sorti quelque chose qui avait quelque chose, donc nous devons donner plus de pouvoir aux femmes pour faire tourner leur premier film. »

Comment Olivia Wilde promeut les femmes dans l’industrie

À propos des femmes cinéastes, elle a déclaré: «Je crois profondément en cette idée qu’une fois que vous êtes à cet endroit, vous devez commencer à encadrer d’autres femmes et faire ce que les hommes font depuis des années, c’est-à-dire donner le travail à leurs copains ou quelqu’un qui leur ressemble. “

Wilde a expliqué comment Kaitlyn Devers, l’une des stars de Booksmart, voulait devenir réalisatrice. «Elle a un groupe et j’ai donc dit:« Vous avez un moyen facile de le faire. Construisez votre [music] vidéo, commencez votre bobine. “”

Wilde a ajouté: «Je pense qu’il s’agit d’encourager mais aussi de les aider à trouver du travail – faire les appels, aider les gens à entrer dans la salle. Pendant longtemps, j’ai l’impression qu’une femme a l’impression de franchir toutes les barrières et le plafond de verre, il y avait ce sentiment que je dois y aller seul parce que si j’emmène d’autres avec moi, ce sera difficile de passer cette petite fissure dans le plafond. “

La plupart des critiques et du public ont apprécié Booksmart. D’autres non. Quoi qu’il en soit, Wilde a des informations intéressantes sur le cinéma.

